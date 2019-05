«Jugar en la élite es un sueño que se ha hecho real y tengo que disfrutarlo»

MIGUEl ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Cristina Martínez vivía el domingo el día más feliz de su vida a nivel deportivo. La jugadora maragata era protagonista en primera persona de un hito histórico para el Deportivo de La Coruña, el del ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino en España, La Liga Iberdrola. La maragata, desde el lateral derecho del club gallego, ja sido decisiva para un logro que le abre las puertas de par en par a la élite donde ejercerá, como lo ha hecho hasta ahora en sus tres temporadas en el Deportivo, en la embajadora del fútbol leonés, y en especial del astorgano, ciudad en la que nació y dio sus primeros pasos en el balompié.

—¿Cómo fue lo de decantarse por el fútbol?

—Empecé a jugar a futbol sala en el colegio siempre en el equipo escolar hasta que cuando tenia 14-15 años me fichó el RAM de León. Al año siguiente me incorporé al León FF donde estuve dos años y después se creó el Santa Ana femenino en mi casa, Astorga. Ahí estuve jugando seis años con mis amigas de toda la vida.

—Y de ahí al Deportivo.

—Mi fichaje fue un poco peculiar. Yo siempre presumo de ser de Astorga y cuando se creó el Deportivo Femenino dos de los fichajes eran compañeras de la Selección de Castilla y León y cuando pasaron por Astorga hacia Coruña se acordaron de mí y se lo comentaron al entrenador. Me llamaron sí quería ir a probar en un entrenamiento... y aquí sigo hasta hoy.

—¿Qué supone para ti el llegar a la élite del futbol femenino?

—Nunca me imaginé poder llegar a jugar en Primera División. Jugaba en el Santa Ana y fui muy muy feliz. Pero cuando se me planteó la posibilidad de venir al Deportivo dije, ¿Por que no? ¿Porque no probar la experiencia de jugar en un equipo en una categoría superior? Creó que yo misma me tenía que dar una oportunidad así.

—Al principio de temporada ¿pensabais en alcanzar esta meta?

—El objetivo principal del equipo era ascender, pero el plan era ir paso a paso y lo primero era ganar la Liga. Llevamos tres años trabajando duro y por fin hemos tenido nuestra recompensa. Cuando ganamos la Liga éramos conscientes de que aún no habíamos conseguido nada y fuimos con todas nuestras fuerzas y ganas a por el ascenso.

—¿Qué supone para una leonesa jugar en la Liga Iberdrola?

—Yo siempre presumo de mi tierra, me tira mucho. Así que ojalá haya más leonesas que puedan hacerlo. El fútbol femenino en Castilla y León no está tan avanzado como lo que yo veo en Galicia. Ojalá crezca mucho más porque hay muchas chicas muy buenas.

—Después de este éxito, ¿seguirás en el Deportivo?

—Ahora mismo estamos disfrutando del ascenso y de lo que hemos conseguido. Supongo que en las próximas semanas todo se decidirá. Pero sí, mi intención es seguir un año más.

—León y en especial Astorga han seguido tus pasos en estos tres años en el Deportivo, ¿qué les dices a los que siempre han confiado en ti?

—Me acuerdo mucho de los que nos iban a animar a Cosamai (Santa Ana), siempre que puedo ir a Astorga y me los cruzo me preguntan cómo me va. Es muy gratificante hablar con ellos. Y por supuesto me acuerdo de mi familia y de mis amigos. Y ahora les digo que ojalá pueda seguir llevando el nombre de Astorga por muchas más ciudades. Y seguir hablando del chocolate, las mantecadas y el embutido, jajaja.

—El hecho de ser una de las referencias del Deportivo representa que te has ganado esos galones en el campo

—Es un trabajo colectivo, yo siempre entreno y juego para dar el máximo, al igual que todas mis compañeras. Es cierto que he tenido la suerte de tener continuidad y así poder ayudar más al equipo.

—¿Cómo es la vida de una jugadora de fútbol?

—Ahora mismo compagino el fútbol con el trabajo. Me levanto muy temprano y me voy al trabajo durante todo el día y cuando salgo me voy rápido para Abegondo y a entrenar. A pesar de dormir poco me considero muy activa y eso me hace llevarlo tan bien. Eso si, ahora necesito un descanso.

—¿Se puede vivir siendo una jugadora de fútbol en España o como están las cosas aún hay que compaginarlo con un trabajo?

—Hay chicas que pueden vivir de ello, no como lo hacen los chicos evidentemente. Pero la gran mayoría todavía no puede, esto está creciendo. Pero yo soy consciente de que el día de mañana necesitaré una experiencia laboral para poder tener un buen trabajo. Así que seguiré trabajando si puedo compaginarlo o estudiaré un máster.

—¿Te ves llegando a la selección española?

—Nooo, ni mucho menos. Eso queda muy lejos para una jugadora como yo.

—Estamos viendo a una gran Cristina, pero, ¿aún no ha llegado la mejor versión?

—Siempre intento dar lo mejor de mi, es cierto que jugar en este equipo con jugadoras tan buenas me ha hecho mejorar un poco. Es muy gratificante aprender y mejorar cada día gracias al Deportivo.

—La próxima temporada jugando ante el Barcelona, Atlético, Athletic,.... ¿Alguna vez lo habías soñado?

—En estos tres años nos hemos enfrentado tres veces al Athletic y les hemos plantado cara. Creó que en una competición regular sería diferente, da un poco de respeto. Pero el Deportivo también es un gran club.

¿Tienes un ídolo o referente?

No tengo ningún ídolo la verdad. Si tuviese que nombrar a alguien diría Nadal. Es puro sacrificio y trabajo. Por referente voy a nombrar a Hugo, el me ha hecho ser mucho mejor, más exigente y trabajadora. Le doy las gracias.