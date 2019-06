«Jugaremos como si fueran tres puntos»

OTERO CONDE | PONFERRADA

El entrenador de la Deportiva considera que su equipo tiene que ir a ganar a Alicante como si no hubiera partido de vuelta; como si fuera un partido único o tres puntos decisivos en un encuentro de Liga.

La Deportiva ha estado ganando y perdiendo en los dos partidos que ha disputado fuera de casa en el play off. En Cornellà se puso 0-1 y acabó cediendo 2-1. En Cartagena fue al revés. Empezó 1-0 y remontó. «Aunque la vuelta es en El Toralín, nos tomamos este partido como si hubiera tres puntos en juego. Queremos ganar y para eso hay que marcar. El Hércules tiene una gran plantilla, sabe a lo que juega y es un equipo rocoso y con delanteros de calidad. Somos muy parecidos y por eso los pequeños detalles van a decidir la eliminatoria», apuntó el preparador vasco, que cree que no hay muchas diferencias entre ambas escuadras, aunque desde fuera y por historia se pueda considerar que el cuadro alicantino está más obligado que la Deportiva a subir: «Hace mucho tiempo que los dos equipos trabajamos para estar aquí y no sé si para ellos es una obligación ascender, pero para nosotros es una ilusión y vamos a pelear a muerte por conseguirlo».

Bolo se refirió al ambiente que se va a encontrar su equipo mañana y no se olvidó de sus «guerreros»: «Va a ser una pena que sólo pueda ascender uno de los dos, porque los dos equipos tenemos grandes aficiones. Estamos contentos de vivir este ambiente y tenemos que disfrutarlo, porque cuanto más disfrutas del trayecto, más posibilidades tienes de alcanzar el objetivo. ¡Ojalá que seamos capaces de silenciar el Rico Pérez y que se oiga más a nuestros 400 aficionados que a los 20.000 ó 25.000 suyos!».

Casi por sorpresa, la RFEF anunció ayer el horario de los partidos de vuelta de la final del play off de ascenso a Segunda División A. La Deportiva volverá a jugar un sábado en casa, algo que lleva haciendo desde mediados de marzo, en concreto desde el encuentro contra el Atlético de Madrid B. Salvo dos partidos que tuvo que disputar obligatoriamente en domingo, los demás los ha jugado ese día de la semana. Recibirá al Hércules desde las 19.30 horas. El choque de vuelta de la otra eliminatoria, Atlético Baleares-Mirandés, tendrá lugar el domingo.