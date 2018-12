Kaxe ya es un deportivista más

OTERO CONDE | PONFERRADA

El pasado sábado por la mañana, a la conclusión de la Junta de Accionistas de la Deportiva, el presidente José Fernández Nieto anunciaba fichajes y unas horas después el club comunicaba la llegada de Kaxe. El delantero, cuyos números en la primera vuelta de la pasada temporada con el Beasain llamaron la atención, ya entrenó ayer a las órdenes de Bolo. Kaxe fue la apuesta del Rápido de Bouzas hace casi un año en el mercado invernal y no defraudó. Marcó seis goles en la segunda vuelta con el cuadro aurinegro, uno de ellos a la Deportiva en El Toralín, donde también anotó Pablo Trigueros. En la primera vuelta había marcado Sielva. Así que los tres, goleadores ante la Deportiva, se reúnen ahora en el cuadro berciano. Durante las fechas navideñas se habrá de resolver la incógnita de quién causará baja, pues para que el 2 de enero se tramite su ficha, junto a las de Yorgan y Bolaños, hay que dar una baja al ser mayor de 24 años y tener la SDP ya cubiertas todas las licencias supra-23. Y habrá más bajas que una y más fichajes que Kaxe.

El equipo blanquiazul tiene jornada de descanso hoy martes.

Por otro lado, Onda Regional de Murcia anunciaba en las últimas horas que Jon Pérez Bolo habría frenado un trueque intentando por el Murcia. El conjunto pimentonero habría tratado de recuperar a Isi Palazón a cambio del ferrolano Héber Pena, que no está teniendo minutos con el ex deportivista Manolo Herrero. A pesar de cómo fue la temporada pasada y de no tener la continuidad esperada, Isi fue importante en ese ejercicio. Y en el actual aún lo está siendo más.

Cierre a la jornada 16 de Primera:

Deportivo Alavés, 0-Athletic de Bilbao, 0