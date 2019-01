Kei Nishikori clasificó con sufrimiento a la tercera ronda del Abierto de Australia

El tenista japonés Kei Nishikori (8) rozó la eliminación en segunda ronda después de que el jugador más veterano del torneo con 39 años, el gigante croata Ivo Karlovic, igualara la contienda a dos sets y cayera en el 'tie-break' del quinto parcial por un ajustado 9-7. Resultado final: 6-3, 7-6, 5-7, 5-7 y 7-6

Melbourne Park vibró con el encuentro más emocionante del turno de la mañana de este jueves, celebrado en la pista Margaret Court, después de que dos tenistas con estilos de juego completamente antagónicos resolvieran la segunda ronda en un apasionante juego decisivo.

Kei returns Karlovic's monster serve with some flair 🌟 #AusOpen pic.twitter.com/oHVzbFTyrj

Nishikori, vigente campeón del torneo de Brisbane, volvió a sufrir más de lo esperado después de que el joven polaco Kamil Majchrzak, que provenía de la previa, le intimidara con la consecución de los dos primeros parcial en su primer partido.

Sin embargo, el polaco se vio obligado a abandonar en el quinto set como consecuencia de unos calambres que arrancaron tres la consecución de su segunda manga.

Karlovic, quien perdió la final de Pune ante el sudafricano Kevin Anderson (5), se convirtió, a pesar de la derrota ante el japonés, en el tenista más longevo en ganar un partido de Grand Slam desde que el estadounidense Jimmy Connors, ex número uno mundial, venciera un encuentro en el Abierto de EE.UU. en 1992.

How does Karlovic's ace haul (59) from this match alone compare with @keinishikori's annual tally? 😂#AusOpen pic.twitter.com/aIEkycs9PP