Kubo: «Orgulloso de poder jugar en el mejor equipo del mundo»

r. m. | MONTREAL

Takefusa Kubo, futbolista japonés del Real Madrid, declaró ayer que está muy «orgulloso» de estar «en el mejor equipo del mundo». En declaraciones a Real Madrid Televisión, una de las caras nuevas de la pretemporada del conjunto blanco ofreció sus primeras sensaciones después de las primeras jornadas de entrenamientos en Montreal (Canadá).

«En Japón hay mucha pasión por el Real Madrid y estoy muy orgulloso de poder jugar en el mejor club del mundo», afirmó.

Además, cuestionado por sus impresiones iniciales, dijo que, sobre todo, le ha llamado la atención la «calidad» de todos sus compañeros. «Jugadores y entrenadores son muy amables y me he podido adaptar muy bien. Hay que aprovechar esta oportunidad que me han dado, pero también hay que pasarlo bien porque no todos tienen esta oportunidad», declaró. «Estoy aprendiendo mucho como futbolista y como persona, tanto dentro como fuera del campo. Me lo estoy pasando genial», manifestó.

Por otro lado, Isco Alarcón, que gozó de unos días más de descanso ante el nacimiento el pasado jueves de su segundo hijo, se incorporó a la pretemporada en Montreal (Canadá), donde también llegó el presidente del club, Florentino Pérez.

Con la llegada de Isco, son la 29 los jugadores presentes del Real Madrid en la concentración canadiense, donde llevan desde el miércoles ejercitándose en el Montreal Impact. También Florentino Pérez se ha unido a la concentración del equipo, aún ausente de su técnico Zinedine Zidane, que abandonó la misma por el fallecimiento de un hermano.