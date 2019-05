«La Cultural debe replantearse su filosofía»

roberto arias | león

Cristian Pérez Acebes (León, 1990) está siendo una de las piezas básicas del Badajoz, equipo con el que disputará su primera fase de ascenso a Segunda División tras haber estado a un paso de jugarla la temporada pasada con el Rápido de Bouzas. El futbolista leonés lleva disputados un total de 2.064 minutos con el club pacense, habiéndose perdido algunos partidos por lesión.

—Al final el Badajoz se metió en la fase de ascenso.

—Hemos sufrido mucho, pero al final conseguimos clasificarnos para luchar por el ascenso superando un mal inicio con una gran segunda vuelta.

—Tras lo vivido la pasada campaña con el Rápido de Bouzas, ¿cree que el fútbol le debía una?

—Creo que sí, porque el año pasado, a pesar de ser un club humilde, nos faltó un punto para meternos, quedando fuera en la última jornada.

—¿Cómo ve al Logroñés, su primer rival?

—Es un equipo complicado, como todos, porque al final si están ahí es que ha sido un equipo muy regular, sólido y goleador, pero tanto Hércules, Ponferradina o Logroñés era un rival complicado y que había hecho muy bien las cosas.

—Desde la distancia, ¿cómo ha visto la temporada de la Cultural?

—Como leonés siempre sigo a la Cultural porque es el equipo de mi ciudad y jugué en el filial. Creo que ha sido un batacazo porque a priori contaba con un gran equipo para clasificarse, pero algo habrán hecho mal. Ahora deberán reflexionar, sentarse en una mesa y ver cuales han sido los errores y buscar soluciones.

—¿Cómo ve que la Cultural sólo cuente con un jugador leonés en la primera plantilla?

—Es una pena, porque creo que León cuenta también con buenos jugadores. La Cultural a mi juicio debe apostar más por futbolistas de la tierra porque siempre será un plus añadido a la hora de defender la camiseta porque además de ser profesional también lucha con un sentimiento de defender al equipo de tu tierra, aunque no tengo ninguna duda que los actuales componentes de la plantilla lo han dado todo, pero no les han salido bien las cosas. Pese a todo, creo que debe replantearse su filosofía.