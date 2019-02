«La decisión más difícil de mi vida»

Sergio C. Anuncibay | León

A sus 23 años, Rodrigo Pérez Arce ha tomado, «seguramente, la decisión más difícil» de su vida. Dejará el Abanca Ademar a final de temporada, después de desarrollar toda su carrera deportiva en el club leonés, desde las categorías inferiores hasta el primer equipo, donde también aterrizó, aunque hace menos tiempo, su hermano Gonzalo.

Tenía encima de su mesa una oferta de la directiva para alargar por otros dos cursos su contrato, pero al central no le convenció la propuesta económica que le hizo el presidente Cayetano Franco y además ya merodeaba por su cabeza cambiar de aires para disfrutar de más minutos de calidad sobre la pista

«Al final ha influido un poco todo. He decidido salir fuera porque la oferta no era del todo buena y también porque quiero tener más protagonismo», explica el canterano, utilizado por Guijosa como el mejor revulsivo de la plantilla cuando el ataque en estático no fluye.

Agradece la oportunidad que le ha brindado el Abanca Ademar y destaca que con esfuerzo y trabajo varios jugadores de León se han asentado en el primer equipo, como «Mario, Jaime, mi hermano o yo». Otra cosa son las negociaciones. Cree que a la gente de casa se la valora menos a la hora de renovarles porque están en su zona de confort y es más difícil que hagan las maletas.

No obstante, él se ha «sentido importante» durante los últimos años, y valorado por el técnico, pero confía plenamente en su potencial y buscará un equipo que le dé otro rol dentro de la cancha. «Todos queremos tener más responsabilidad y ser importantes en nuestros clubes», apuntó Rodrigo Pérez, que descargará hasta la última gota de sudor de aquí a junio para dejar al Abanca Ademar en puestos europeos.

No plantea otro desenlace que no sea acabar la Liga en la segunda plaza, como en las dos campañas precedentes, aunque es consciente de que ahora hay más rivales directos, y alguno muy fuerte, como Bidasoa, que asaltó el Palacio hace una semana.

«El comienzo de la segunda vuelta ha sido muy duro, igual que en la primera. Ha quedado empañado por esa derrota contra Bidasoa en casa. Ante Granollers —el pasado miércoles— hicimos una segunda parte muy buena, en la que demostramos lo que somos como equipo», señaló.

Considera que cada año que pasa la Liga es «más competitiva» y ve esa igualdad como algo «sano» para el torneo doméstico, a pesar de que la dificultad sube. De hecho, hay en estos momentos hasta siete equipos en cinco puntos, los que separan al conjunto irundarra, segundo, del Sinfín, que contabiliza un partido menos, el que disputará mañana ante Alcobendas en Madrid.

Rodrigo tiene claro que el próximo año defenderá la camiseta de algún equipo Asobal. Asegura que ha recibido algunas propuestas pero todavía no ha resuelto su futuro. «No me voy a ir a un club en el que tenga un papel parecido al del Ademar. Todos los jugadores queremos ser importantes», reiteró el central leonés, que estudiará detenidamente todas las posibilidades antes de firmar un nuevo contrato.

Su salida dejará la posición de central muy mermada. A ella se une la baja del otro especialista en esa tarea, el argentino Sebas Simonet, que regresará a su país. Tampoco seguirá Nacho Biosca, que iniciará una nueva aventura en el Kadetten suizo, un club que al menos en lo económico supera al Abanca Ademar.

La directiva y el cuerpo técnico tendrán por tanto mucho trabajo por delante para amortiguar estas tres bajas —quizá se vaya también Pesic— sin reducir las prestaciones del equipo. No será una plantilla muy amplia. Quieren armar un bloque lo más compensado posible, de unos quince o dieciséis jugadores.