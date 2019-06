Álex ESTÉBANEZ | PONFERRADA

El entrenador del Hércules, Lluís Planagumá, lamentó la poca puntería de su equipo en El Toralín, donde la Deportiva volvió a imponerse. «En la primera parte hemos tenido ocasiones para hacer al menos un gol, incluido un larguero, y en la segunda hemos ido con más corazón que cabeza, metiendo más delanteros. Con el cambio de Adrián llegamos con cuatro arriba, pero no hemos estado acertados y no hemos tenido la oportunidad de marcar el primer gol. La eficacia ha sido clave en la eliminatoria. La Ponferradina ha hecho más goles, ha ascendido y hay que felicitarles», analizó el técnico catalán tras la derrota del conjunto alicantino en el compromiso definitivo por el ascenso.

Mostró su frustración tras no alcanzar ese objetivo. «No es momento de pensar en el futuro. Vine para ascender al equipo a Segunda y no lo he conseguido. Estoy dolido porque ha venido mucha gente de esa tribu que nos ha acompañado todo el año y ha creído, demostrando que el herculanismo está vivo. Hay que tener energía para darle la vuelta a esto y volver a intentarlo», señaló Planagumá, quien no quiso entrar en el terreno de la especulación respecto a su futuro. «No me veo ni con fuerzas ni sin fuerzas, no busquéis donde no hay», sentenció.

Insistió después en esa falta de eficacia que a su juicio condenó a los suyos. «Una de las cosas que hemos pagado toda la temporada es crear ocasiones que parece que no lo son. Hemos tenido dos tiros de Juanjo fuera, otro de Carlos, un larguero de Benja… Llegamos mucho pero no terminamos de marcar y la Ponferradina ha sido súper eficaz. El larguero de Benja ha terminado de hacernos daño. Ya piensas hasta cosas raras cuando no entra ninguna», repasó el entrenador del Hércules, que también habló de cómo encaró el choque Juanjo, que arrastraba molestias. «Tenía un golpe fuerte en el cuádriceps, pero quería jugar. Su compromiso es indudable y en el descanso lo quitamos para meter un jugador más ofensivo porque nos la teníamos que jugar. Ahora es momento de animar a la gente. Este bloque de jugadores ha sido muy competitivo todo el año, subcampeón de Liga y finalista por el ascenso. Ha demostrado un gen competitivo que ha enganchado otra vez a la ciudad al Hércules y esa es una de las victorias que hemos conseguido, recuperar el orgullo herculano. No hemos conseguido la segunda victoria, que era la del ascenso, y es lo que nos duele», reiteró.