De 'la madre que me parió' a 'me cago en tu puta madre'

Cuando Koke, gran futbolista, dice que en el Camp Nou siempre le pasa algo al Atlético del Cholo Simeone (entre otras cosas, que no gana, más siete expulsados en los últimos 11 partidos), podría mirar, primero, a su equipo y, muy especialmente, a Diego Costa, porque fue el goleador colchonero el que estropeó la posibilidad de que el Atlético pudiese mantenerse vivo en esta Liga.

La expulsión de Costa, que le puede suponer al Atlético, además de la pérdida de la Liga, ocho partidos de sanción, es decir, no volver a jugar en esta campaña, traerá cola, entre otras razones porque, según señaló anoche la cadena COPE, el conjunto que preside Enrique Cerezo, va a intentar salvarle la cara a su jugador argumentando que el colegiado Gil Manzano escribió, en el acta del partido, una frase distinta a la que les comentó a los compañeros de Costa que le había dicho Costa a la cara.

Las frases de la polémica

Va de madres y va de insultos. Costa juró y perjuró a sus compañeros en el vestuario del Camp Nou, una vez consumida la derrota que él mismo propició, que, cuando se dirigió al árbitro, dijo LA MADRE QUE ME PARIÓ. Gil Manzano, cuando, sobre el mismo césped, fue preguntado por el capitán Godín y por Koke, entre otros, por qué acababa de expulsar a su compañero, dicen que el colegiado les dijo que Costa le había dicho LA PUTA MADRE QUE TE PARIÓ. Y la frase que Gil Manzano redacta en el acta es ME CAGO EN TU PUTA MADRE.

Los expertos del Atlético creen que, en su reclamación al Comité de Competición, pueden agarrarse a esas dos distintas frases que dice, de palabra (a los jugadores) y por escrito (en el acta), Gil Manzano. Los abogados colchoneros creen que no es lo mismo (aunque esa opinión parece bastante retorcida, pues esas dos maneras de insultar parecen tremendas) decir LA PUTA MADRE QUE TE PARIÓ que ME CAGO EN TU PUTA MADRE, aunque, más que la redacción, la reclamación del Atlético irá encaminada a señalar que Gil Manzano miente o dice dos cosas distintas y, por tanto, su exposición no es creible.

La defensa del Atlético

Claro que uno de los profesionales que han de tratar, a partir de hoy mismo, de defender a Costa es, ni más ni menos, que Clemente Villaverde, portavoz y gerente del Atlético de Madrid, que, anoche mismo, dijo en el micrófono de Mónica Marchante, de Movistar TV, que más allá de la valoración de la acción de nuestro jugador Diego Costa, es reprobable el hecho de que haya conductas que impliquen un perjuicio irreparable para el club". Villaverde añadió: "Habrá que ver la redacción del acta, analizarla y hacer las alegaciones oportunas. No sé el alcance de la posible sanción.

Todo parece indicar que, haciendo caso de la redacción del acta de Gil Manzano, a Costa le pueden caer cuatro partidos de sanción por el insulto a la madre del colegiado del partido del Camp Nou y otros cuatro por haber agarrado al árbitro con el objeto de impedir que mostrase tarjetas amarillas a sus compañeros 24 y 2.