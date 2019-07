Landa: "Estoy muy bien y me he recuperado muy fácil del Giro"

Optimismo es una palabra que empieza con la letra O. Optimismo lleva la M de Movistar y ha sido el término con el que este jueves se han pronunciado Mikel Landa, Nairo Quintana y Alejandro Valverde, las tres grandes figuras del único equipo español que concurre al Tour 2019, que empieza este sábado en Bruselas.

La capital belga se ha convertido ya en un gran escenario ciclista. Hay banderines amarillos, el color del Tour, por todos lados y grandes carteles con la imagen de Eddy Merckx quien sigue siendo el símbolo deportivo de Bélgica por años que pasen y por quien el Tour ha decidido este año partir de Bruselas en homenaje al medio siglo de la primera de sus cinco victorias en París. Es este también el Tour que celebra el centenario del jersey amarillo. Y también la ronda francesa más abierta de los últimos años, tal vez desde que en el 2008 Carlos Sastre se proclamó vencedor absoluto de la carrera.

Tres eran tres

Entre la lista de candidatos que suenan para ganar dentro de tres semanas y media la Grande Boucle del 2009 figuran dos ciclistas del Movistar, un alavés, Mikel Landa, y un colombiano, Nairo Quintana. Y con ellos, el campeón del mundo, Valverde, quien afirma que viene aquí para "ayudar a los dos líderes", lo cual es absolutamente cierto, pero que conociéndolo, sobre todos sus enemigos, no pueden fiarse de que algún día, en beneficio a sus dos compañeros, organice una de las suyas.

El Movistar llega como uno de los grandísimos bloques que acude al Tour. "No sé si somos los más fuertes pero sí de los más competitivos y muy bien compensados tanto en el llano como en la montaña", explica Landa. Andrey Amador (Costa Rica), Nelson Oliveira (Portugal) y los españoles Imanol Erviti, Marc Soler y Carlos Verona configuran el conjunto de Telefónica para este Tour. El reto no es otro, en palabras de Eusebio Unzué, mánager del equipo, que "aspirar de nuevo a la victoria en una carrera que hemos ganado muchas veces". Se refiere Unzué a las victorias de Pedro Delgado, Miguel Induráin y Óscar Pereiro con las anteriores denominaciones comerciales de un conjunto que hace poco más de un mes se impuso en el Giro gracias al ecuatoriano Richard Carapaz, ausente del Tour y que prepara la Vuelta.

Las frases del día

"Estoy muy bien, me he recuperado muy fácil del Giro y he vuelto a entrar en forma tras unos días de descanso", afirma Landa quien se fue a Andorra, tras un paso previo para conocer las tres etapas de los Alpes, a ponerse en forma después de finalizar la ronda italiana en cuarta posición.

Tanto Landa, como Quintana, Valverde y Unzué coincidieron al afirmar que el Tour esta muy abierto y con una interesante lista de favoritos entre los que figuran los líderes del Movistar. "Habrá que ver cómo responden Thomas (último ganador) y Bernal. Si lo hacen como Froome (ausente por caída) entonces el Ineos (la actual denominación del Sky) cerrará la carrera. Si hay dudas, el Tour estará mucho más abierto", reconoció Landa. "Con la ausencia de Froome es como si el rebaño se hubiera quedado sin pastor", afirmó Unzué.