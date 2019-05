Larrea, disponible para jugar la vuelta

otero conde | ponferrada

Todos quieren estar, también en el campo. La Deportiva volvió ayer al trabajo y no faltó nadie. El nigerino Yac aún no se ejercita al mismo ritmo que el resto, pero su recuperación está próxima. Las miradas estaban puestas en los jugadores que acabaron con problemas físicos el último duelo, sobre todo Manu García y Pablo Larrea, El portero pudo acabar el choque de Cornellà, pero no así el mediocentro. Viéndole en el banquillo con una bolsa de hielo, muchos se temieron lo peor. Sin embargo, ayer estuvo en la sesión como si nada hubiese pasado.

El entrenamiento de la SD Ponferradina se celebraba mientras las oficinas de El Toralín seguían recibiendo a gente que acudía a por sus entradas para el encuentro del domingo. Al cierre del estadio se habían despachado 4.145. Hoy seguirán a disposición los tickets para todos los socios.

Valdrían casi todos

Ningún partido ni ninguna temporada es igual que otros, pero a la hora de agarrarse a algo, varios datos siempre ayudan a tener confianza en que la Deportiva pueda levantar la eliminatoria ante el Cornellà. De hecho, de todos los equipos que perdieron en la ida de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División A, el cuadro berciano es el que obtuvo mejor resultado de cara a la vuelta, por cuanto con un 1-0 superaría la eliminatoria.

El equipo de Bolo llega al partido después de vencer los últimos seis partidos jugados en casa, en los que no encajó ni un solo gol. Todos los marcadores de esos encuentros le bastarían para avanzar en el play off. Sólo en los dos partidos que no ganó en la segunda vuelta, que fueron en los que encajó gol -CF Salmantino (0-1) y Coruxo (1-1)-, se dieron resultados que no le valdrían para remontar la eliminatoria ante el Cornellà. «Es un dato positivo, pero el play off no es la Liga. Hay que canalizar toda la ilusión y las ganas, pero no que precipitarse por las ganas de vencer», apuntó ayer Jorge García.

Mientras, la ciudad ya luce blanquiazul por todos los lados con multitud de banderas adornando balcones, terrazas, escaparates, azoteas e incluso parte de alguna fachada.

Desestimado

Como hiciera con la reclamación del Teruel por presunta alineación indebida del Cornellà, la Jueza de Competición de la RFEF desestimó el recurso presentado por el RC Recreativo por presunta alineación indebida de Jeisson Martínez por parte del CF Fuenlabrada.