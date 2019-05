«Las claves son el hambre y la ilusión, y no dependen del estilo del jugador»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

José Manuel Aira (Ponferrada, 1976) se despidió como entrenador de la Cultural solo en la mesa de la sala de prensa, sin la compañía en el adiós de Felipe Llamazares, su valedor y apuesta personal para suplir a Víctor Cea en el banquillo. El director general de la Cultural se limitó a escuchar las palabras del técnico en el fondo de la dependencia culturalista, eludiendo hacer manifestaciones.

En un adiós emotivo, Aira recordó a todos los estamentos de club, entorno y afición, agradeciendo el apoyo prestado durante el tiempo en el que ocupó el banquillo del equipo leonés. Expresó «la decepción que supone la no consecución de las metas previstas». Esgrimió mensajes de esperanza y optimismo para la Cultural en un futuro.

—¿Qué supone irse de la Cultural sin conseguir los objetivos marcados por el club?

—Es un momento duro, emocional, teníamos la meta de devolver al club al fútbol profesional. Nuestra meta era otra, y terminamos desilusionados por la no consecución de los objetivos mínimos.

—¿A qué se debe no haber logrado el primer objetivo de entrar en fase de ascenso?

—Creo que este equipo ha sido fuerte entre áreas, mejor que los rivales. Nuestro mayor debe está en el área contraria. No haber mejorado ahí nos ha pesado mucho.

—¿Si hubiera iniciado la temporada en el banquillo, los resultados habrían sido otros?

—Está claro que esto requiere de un análisis profundo, interno, con todas las variables que hay. No sé si esto hubiese sido diferente arrancando desde el comienzo. Hemos tenido tiempo suficiente, se han logrado cosas, pero no una regularidad importante.

—¿Cómo se siente en el adiós?

—No haber llevado a este equipo al play off está por encima de destituciones en cuanto a desilusión en mi carrera. Es la mayor decepción, no haber cumplido las metas propuestas.

—¿Le ha decepcionado esta plantilla conformada para el ascenso o algún futbolista en concreto?

—La plantilla nos ha dado un trabajo siempre positivo. La falta de regularidad nos lleva a no estar en el sorteo. Todos nos equivocamos, pero no hay nadie del equipo que me haya decepcionado. Siempre pedimos que crean con compromiso, y lo han hecho.

—¿Se va con el sentimiento de que en la Cultural podría haber conseguido algo grande?

—La realidad es que me hubiera gustado seguir. El club tiene todo lo que demandamos en el día a día. El potencial es fantástico. Pero aceptamos las decisiones, y veníamos por unos objetivos que no se han cumplido. Quizá no seamos merecedores.

—¿Qué ha fallado?

—Es importante adaptarse a todas las situaciones. En esta categoría eso es clave. Hay que ser competitivos, y camaleónicos para adaptarse a los escenarios. La clave es la pasión, el hambre y la ilusión, y eso no depende del estilo del jugador. Hay que saber dónde estás, y eso requiere humildad. Adaptarse a la situación es clave, no focalizo, pero esto debe ser así en todo lo que rodea al club. Trabajar y crecer en esa línea favorece el camino.

—¿Por qué prescindió de Señé en las últimas jornadas?

—Nosotros planteamos semanalmente qué equipo nos va a permitir ganar. En esa elección, consideramos que Señé no estuviese en las últimas convocatorias. No me importan los nombres, ni su caché, sólo valoramos lo deportivo.

—¿Qué es lo que más le duele y en lo que piensa en la despedida?

—Pienso en todos los trabajadores del club, a ellos también les afectan estas situaciones. Eso me duele, y mucho. Me duele por la ciudad, la afición, éste es un sitio cercano para mí; y por los profesionales que nos acompañan. Por ellos me duele también. Me duele no haber podido conseguir los objetivos marcados. Es duro por la ciudad, el club, la afición, y por todos los profesionales de la entidad, que nos han ayudado tanto desde el primer día que llegamos. Es la mayor desilusión de mi carrera.