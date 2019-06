ÁLEX ESTÉBANEZ | PONFERRADA

Jon Pérez Bolo, entrenador de la Ponferradina, se mostraba satisfecho con el juego y trabajo desplegado por sus hombres y haber superado la segunda ronda de la fase de ascenso: «Lógicamente, lo que queríamos era pasar la eliminatoria. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero para disfrutar también hay que sufrir y lo hemos hecho en momentos del partido, pero creo que somos merecedores de pasar la eliminatoria con lo que hicimos allí y lo que hemos hecho aquí».

El técnico blanquiazul aseguró que su equipo tuvo que trabajar a destajo para superar a un rival de mucha calidad: «Plácido no ha sido en ningún momento. El Cartagena es un equipazo y le doy mucho valor a haber ganado esta eliminatoria. Veníamos con un resultado muy positivo pero ellos vinieron a morir matando. En ese momento puntual de la ocasión de Moyita, Manu nos ha salvado con una gran intervención, porque de haber entrado nos podían haber entrado las dudas y los nervios. Después no han tenido muchas ocasiones, pero en la primera parte nos han dominado y han creado peligro. En la segunda parte hemos salido mejor y con el gol nos hemos tranquilizado, pero sólo un poquito. Para pasar una eliminatoria como ésta no me quedo sólo con el partido de hoy, hay que poner en valor lo que hicimos en Cartagena. Teníamos enfrente un Cartagena que ha venido a morir, pero hemos sabido sufrir para sacar el partido adelante».

El entrenador deportivista justificó el cambio de Sielva por el peligro que corría al tener una cartulina amarilla y no querer arriesgar: «Sielva tenía amarilla, hemos comentado en el descanso una circunstancia que se ha dado en el partido y hemos preferido no arriesgar y sacar a un jugador al cien por cien como Saúl, y creo que hemos acertado de pleno porque ha hecho un gran partido. Óscar es importante en esta plantilla, pero Saúl ha salido y ha dado la cara».

Para Bolo el poder contar con una plantilla amplia es determinante para este tipo de partidos: «Comentaba en la previa que los jugadores que entran desde el banquillo son los que ayudan a sacar adelante los partidos y hoy lo hemos visto».

El técnico se muestra preocupado por la situación de Jon García, aunque espera que no sea nada: «Tendremos que esperar para saber qué tiene Jon García, ojalá no sea nada y se quede en un susto, pero tienen que verlo los médicos. Si no pudiera jugar, tenemos jugadores que pueden participar ahí. Nos fastidiaría que fuera una lesión importante. Él no tenía buenas sensaciones, ya ha pasado por una lesión importante, pero vamos a ser cautos hasta saber qué tiene».

El entrenador vasco sigue prefiriendo jugar el partido de vuelta en El Toralín: «No he cambiado mis preferencias, me gustaría jugar la vuelta en casa. Antes me daba un poco igual, pero viendo cómo aprieta El Toralín y nos ayuda nuestra gente, ojalá podamos jugar el segundo partido en casa porque cuando las cosas se ponen cuesta arriba nos apoyan mucho», concluyó.