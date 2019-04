León calibra a la élite de fondo y medio fondo

La instalación ha sido escenario estos días de la concentración auspiciada por la Federación Española de Atletismo para atletas sub 20 y sub 23. DL -

miguel ángel tranca | león

El Centro de Alto Rendimiento de León (CAR) sigue luciendo como un referente dentro del atletismo español. La instalación ha sido escenario estos días de la concentración auspiciada por la Federación Española de Atletismo para atletas sub 20 y sub 23 de fondo y medio fondo. Con el leonés José Enrique Villacorta, responsable del sector nacional a la cabeza, a lo largo de tres días 40 de los mejores atletas de su edad tanto en categoría masculina como en la femenina han acudido a la llamada con el fin de realizar unos test de valoración destinados a marcar las pautas para la temporada al aire libre (en septiembre ya estuvieron presentes en otra es este caso para la campaña en pista cubierta) en la que uno de sus objetivos será el Campeonato de Europa sub 20 y sub 23 que se disputará en Suecia en verano.

En la concentración en León que ayer tocaba a su fin Villacorta junto al resto de su equipo realizaron diferentes pruebas para conocer el estado de cada uno de los atletas de la que se elevará un informe para trasladar a los entrenadores de cada deportista con el fin de que las directrices de la preparación vayan por el camino óptimo para afrontar la temporada de la mejor manera posible que en algunos casos conducirá a muchos de los atletas que estas fechas han estado en el CAR al torneo continental. Precisamente Villacorta, una vez decidida en su día la selección de findio y medio fondo, establecerá una nueva concentración los diez días previos a Europeo para preparar el torneo en el mismo país que será sede en este 2019, Suecia.