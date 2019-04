León no hace cantera

A

lgo falla en el fútbol leonés. Ya deja de ser mera coincidencia que los niños que entrenan y compiten en los campeonatos organizados por la Federación atollen sus ilusiones en la etapa de aprendizaje, fundamental en los años de progresión de los chavales que conforman la cantera de esta tierra. Los clubes por regla general, alguna excepción seguro que hay, no cuentan con entrenadores-educadores capacitados para que los niños saquen todo el partido a lo que con tanto empeño desarrollan desde su más temprana edad. Formadores que no dan la talla y que llevan al fútbol leonés a cimentar el fracaso desde las categorías más pequeñas. Además, a este problemón en la formación se añade la continuidad en la pelea desleal, el juego sucio y la guerra de guerrillas a la hora de llevarse a los que se cree mejores futbolistas de la cantera. Y en esta faceta sigue dando mal ejemplo, yo diría que pésimo, la Cultural y Deportiva Leonesa, precisamente el club que debería ser señor desde la base. Y no lo es. Sigue campando a sus anchas el enviado a los terrenos de juego de León, el descoordinador culturalista de base Roberto Vicente García, para arrasar a los equipos que hacen la competencia a la Cultural y con los que después promueve fotos de cordialidad y unidad, sólo puras en falsedad. El movimiento cuatrero ya ha comenzado. Llevarse equipos completos en categoría infantil, aprovechando los descensos de Territorial de sus vecinos y que deberían ser amigos, ya son su presa predilecta, para echar a los que tiene y a los que ficha este año despedirlos el próximo. Ya sé por qué hace tanto tiempo que no hay ni un solo futbolista de León en Primera. En la Cultural, sólo Viti. ¿Para qué gastar 300.000 euros en cantera? Y la División de Honor Juvenil, ¿para cuándo? Otro pastón a la basura.