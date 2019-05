León reconoce a Aspire

S

í León agradece el desembarco de Aspire en León. Salvó la vida de lo que es un sentimiento para esta tierra. Metió su dinero para que la Cultural renaciera de sus cenizas. Y nunca mejor dicho, porque antes de la llegada de la academia catarí la Cultu estaba hecha cenizas. León se lo reconocerá de por vida a Aspire. Pero ello no conlleva que la afición tenga que estar muda. Iván Bravo, el director general de Aspire, debe saber que esta afición se merece un grandísimo respeto. Lo ha demostrado con hechos, no con humo. Nunca, ni en los peores momentos, ha dejado solo a su equipo. Tiene todo el derecho a manifestarse en contra de los que desde hace tiempo han venido a servirse de la Cultural. Son los mismos que por no tomar decisiones dejaron caer en el infierno de la Segunda B a la Cultural. Los mismos que han despilfarrado 5 millones de euros para no jugar ni siquiera el play off. Los mismos que han derrochado 300.000 euros para que el juvenil no suba a División de Honor. Los mismos que filtran nombres de entrenadores y directores deportivos para desviar la atención de un batacazo histórico. Los mismos que quieren seguir comiendo de la sopa boba con el dinero de Aspire. Y mientras tanto Iván Bravo, aquí no dimite ni el apuntador. Eso sí pagan el desaguisado los menos culpables, los empleados, que al igual que la afición, se dejan su vida por la Cultu de sus amores. Ya sólo queda que se ponga también en tela de juicio al utillero. Los desmanes y la pésima gestión de un proyecto millonario tienen a unos responsables que cobran, y mucho, por despoblar un estadio que estaba lleno.