Lidia es la reina mundial de la halterofilia

Lidia Valentín es la reina de la halterofilia mundial. La berciana, campeona de Europa y del Mundo en 2018, ha puesto la guinda a un año para enmarcar con el reconocimiemnto de la Federación Internacional con el galardón a la mejor del mundo tras una votación por parte de aficionados y especialistas que han considerado a Lidia como la número uno, una distinción que ya recibió hace un año.

La haltera de Camponaraya se ha impuesto resto de halterófilas nominadas con un total de 13.000 votos. En segunda posición ha quedado la china Kuo Hsing-Chun y, en tercera, la rusa Tatiana Kashirina. En categoría masculina, el georgiano Lasha Talakhadze, también repite galardón tras el que recibiese en 2017.El trofeo acreditativo, con el nombre “Jenö Boskovics Lifer of the Year” será entregado a Lidia Valentín y a Lasha en una gala que todavía no tiene establecida su fecha y lugar.