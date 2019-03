Lidia: «Rezo por ser abanderada en Tokio 2020»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

«A nivel femenino ninguna española tiene tres medallas olímpicas en diferentes Juegos. Creo que por justicia tendría que ser a nivel femenino yo o a nivel masculino Craviotto. Voy a rezar para que así sea». Con ese deseo la mejor haltera española de todos los tiempos y una de las referentes a nivel mundial, la berciana Lidia Valentín, se postula para ser la encargada de encabezar a la delegación española en Tokio 2020, cita que para ella será la cuarta olímpica y en la que espera sumar una nueva presea que unir a las logradas en Pekín, Londres y Río de Janeiro.

La haltera de Camponaraya se convertiría además en la tercera mujer en portar la bandera española tras Cristina de Borbón que lo hacía en Saúl 1988 e Isabel Fernández en Atenas 2004.

Lidia, una de las deportistas españolas más laureadas, se ha fijado precisamente en Tokio 2020 como su meta para meditar la retirada de la alta competición o al menos empezar a pensarlo. Y nada mejor que poder hacerlo siendo la encargada en encabezar la nómina de olímpicos en la ceremonia inaugural el viernes 24 de julio. Allí espera estar una haltera que sumaría su cuarta presencia. Las tres anteriores fueron selladas con un lugar en el cuadro de honor y en esta también con el reto de acabar entre las mejores. Además para ella sería un momento muy especial ya que de las tres preseas logradas con anterioridad sólo en el bronce en Río de Janeiro 2016 pudo disfrutarlo en el podio. En Pekín 2008 con la plata y Londres 2012 con el oro ha tenido que esperar meses, en incluso en este último caso casi siete años, para poder disfrutarlas ya que debido al dopaje de algunas de las rivales que la precedían en aquel momento no pudo hacerlo y sí tiempo después.

Lidia es consciente que en Tokio será una de las mejores bazas españolas para lograr el éxito y también de los deportistas con el billete a los Juegos más laureados. Ese argumento es el que esgrime la berciana para poder ejercer de abanderada, una circunstancia que ya ha dejado patente en sus declaraciones y que también han recogido con agrado los máximos representantes deportivos españoles, entre ellos el presidente del Comité Olímpico nacional, Alejandro Blanco, uno de los que más ha luchado para que la bicampeona del mundo, triple medalla olímpica y cuatro veces oro en un Europeo, entre otros éxitos que coronan su palmarés, haya podido recibir las medallas de Pekín 2018 y Londres 2012 de las que fueron desposeídas dos halteras que competían con ella y que en su momento hicieron trampas.

Eso sí, la haltera leonesa sólo quiere que la decisión se tome por motivos deportivos y resultados, y no por el hecho de ser mujer. «Yo quiero que el jurado sea justo y no me lo den a mí por el simple hecho de ser mujer. Que sea abanderado el que más medallas tenga. Pero sí, personalmente me encantaría ser abanderada», precisaba, dejando claro que para ella sería algo inigualable, y la primera estampa en unos Juegos, los de Tokio 2020, en los que aspira luchar por lo máximo, la medalla de oro.