El Liverpool se acerca a semifinales

AMADOR GÓMEZ | LIVERPOOL

El Liverpool confirmó su favoritismo ante el endeble equipo luso y puso pie y medio en las semifinales de la Champions, gracias a una victoria (2-0) que se quedó incluso corta para haber sentenciado ya en Anfield la desequilibrada eliminatoria. Tras un comienzo atrevido y prometedor del Oporto, desde que Keita abrió en el primer ataque del Liverpool, culminado con un remate afortunado que tocó en Oliver Torres sin que Casillas pudiese hacer nada, el vigente subcampeón de Europa fue muy superior a un rival al que ya endosó un 0-5 la pasada temporada en Do Dragao, en la ida de octavos. Entre los integrantes del demoledor tridente de ataque del Liverpool, Firmino volvió a marcar, para conseguir su tercer gol en la presente Liga de Campeones e igualar así a Mané y Salah, que aunque no tuvo pegada sí hizo sufrir muchísimo con su desborde a la defensa del Oporto. Sobre todo, al tocado Alex Telles, a quien no pudo acompañar en el centro de la zaga el sancionado Pepe, cuyo puesto fue ocupado por el nuevo fichaje madridista, Militao. El Liverpool desnudó las carencias del Oporto.