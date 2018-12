Llegó la hora de Aira para dar más brío a la Cultural

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

José Manuel Aira (Ponferrada, 1976) comienza hoy su momento en la Cultural, a partir de las 17.00 horas ante el Sanse en el Reino de León. Un partido para comprobar el rendimiento de un nuevo once y la respuesta de una afición que mirará con lupa a su equipo. Ya no está Víctor Cea en el banquillo, con todo lo que ello conlleva. El punto de mira está en el campo y en el palco. El equipo leonés afronta la penúltima jornada de Liga de la primera vuelta metido en play off y a cuatro puntos del líder Ponferradina.

La Cultural tiene la baja segura del lateral derecho Saúl González por lesión, además de las más que probables de Unai Albizua, Liberto y Vicente Romero, también aquejados de diferentes dolencias físicas.

El rival de hoy es el UD Sanse, que llegó a ocupar el liderato de la tabla en la decimotercera jornada del campeonato, aunque se presenta en el Reino de León tras sumar cuatro derrotas de forma consecutiva para abandonar la zona play off.

La era José Manuel Aira comienza hoy. La afición espera un cambio de la mano del entrenador berciano. A parte de vencer, la Cultural está obligada a convencer. El plantillón confeccionado para esta temporada debe dar resultados y también un juego acorde a su elevado coste.

Yeray González y Sergio Marcos apuntan a ser la pareja de mediocentros, mientras que Bernal y Nicho se juegan ser el compañero de Iván González en el centro de la defensa culturalista. Señé se situará por detrás de Aridane, mientras que Zelu y Hugo Rodríguez tratarán de ser el desborde por banda.

«Queremos un equipo que pueda gobernar el partido, que sea protagonista con balón y capaz de generar situaciones de peligro, atendiendo también al aspecto defensivo. Queremos trasladar nuestro mensaje a la afición, para remar todos juntos», afirma el técnico Aira ante de estrenarse hoy en el banquillo.