LLorente firma por el Atlético

AMADOR GÓMEZ | MADRID

Marcos Llorente ya es jugador del Atlético de Madrid. El futbolista procedente del Real Madrid se convirtió ayer en rojiblanco tras el acuerdo alcanzado entre ambos clubes para el traspaso del centrocampista a cambio de 40 millones de euros. Marcos Llorente, de 24 años, llega al Atlético para sustituir a Rodrigo Hernández, que fichará por el Manchester City por 70 millones, el importe de su cláusula de rescisión.

Descartado por Zinedine Zidane y reclamado por Diego Pablo Simeone para cubrir la ausencia de Rodrigo, el Atlético califica a Marcos Llorente como «mediocentro de contención con capacidad para jugar también como zaguero» y como «un excelente pivote defensivo, con notoria capacidad de anticipación e intuición para interceptar pases rivales». Además, el Atlético recordó que en su debut en Primera, con el Alavés, «y con apenas 21 años, se erigió como el futbolista que más balones recuperó a lo largo de toda la competición, con un total de 303».

«Yo era un niño que, como tantos otros, soñaba con jugar al fútbol. Me esforcé, sacrifiqué muchas cosas y me acerqué a hacerlo realidad. Crecí y empecé a soñar con jugar en el Real Madrid. Aprendí, dejé casi todo de lado... y se cumplió», escribió junto a una foto del último Mundial de Clubes en el que fue elegido mejor jugador del torneo. «Pero uno no debe dejar nunca de trabajar, por mucho que crezca. Ni de soñar, por mucho que se cumplan algunos sueños. Hoy me voy del Real Madrid, de la que ha sido mi casa durante 10 años. Me voy sin nada que reprocharme y sin nada que reprochar», añadió.

Llorente cerró su despedida destacando la máxima entrega que ha dado cada día que ha estado en el Real Madrid y que el club le agradeció en un comunicado oficial, con el que le deseó suerte en su nueva etapa tras ser una de las salidas que pidió el técnico francés Zinedine Zidane. «Trabajo duro, conciencia tranquila». Alguien me dijo esa frase una vez y define bien mi vida. No he dejado de aplicarla cada día. Como no he dejado de darlo todo ni de defender los valores que desde que era un niño me enseñaron. Me llevo grandes recuerdos, muchos amigos, títulos inolvidables en noches mágicas y el respeto y cariño de todos». Gracias por vuestro apoyo y por vuestra leal exigencia. Llevaré siempre en el corazón cada día que defendí esta camiseta y que escuché vuestro aliento», sentenció en su adiós.