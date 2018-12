«Lo más seguro es que no salga en enero, solo pienso en el Sanse»

pablo rioja | león

Es el buque insignia sobre el que se asienta el retorno a la categoría de plata. Se le acusa de haberse borrado en varios partidos e incluso de buscar una mala relación con el ya exentrenador Víctor Cea para forzar su salida del club. Pero lo cierto es que el catalán quiere llevar a la Cultural «a lo más alto».

—¿Cómo se encuentra físicamente?

—Ahora ya bien, porque he pasado un par de semanas con molestias en el cuádriceps.

—Hay quienes cuestionaron su lesión insinuando que se había borrado...

—Pues nada más lejos de la realidad. Los problemas empezaron después del partido ante el Barcelona en el Camp Nou. Terminé muy cansado y era mejor no arriesgar.

—A rey muerto, rey puesto. ¿Qué sensaciones le transmite José Manuel Aira?

—Buenas. Normalmente cuando hay un cambio de entrenador se nota un poco más de ritmo e intensidad en el grupo porque al final cada uno quiere gustar y ganarse ese hueco en el once titular. Pero nosotros también tenemos que cambiar un poco el chip y afrontar los partidos que restan con ganas.

—¿Qué propone el nuevo técnico a nivel de juego?

—Apenas llevamos unos días entrenando con él, pero sobre todo que haya una buena salida desde atrás, algo fundamental si queremos tener el balón. También hemos hablado de las posesiones de balón.

—¿Dónde se encuentra más cómodo; en el centro del campo o como media punta?

—Al final juego a gusto en ambas demarcaciones, las conozco bien. Es el entrenador el que manda y si él cree que puedo aportar más de ‘10’ lo haré ahí y si considera que debo hacer tareas más de organización estaré encantado.

—Después de una semana complicada, con el cese de Víctor Cea aún reciente, ¿cómo está el vestuario?

—Lo veo bien, concentrado y unido, que es lo más importante. Tenemos un grupo buenísimo, se verá este sábado ante el San Sebastián de los Reyes y espero que en el resto de encuentros que nos quedan hasta el final. Que nadie dude de que se quieren hacer las cosas bien.

—¿Siguen creyendo que es posible volver a Segunda esta temporada?

—Por supuesto que creemos que es posible. Ahora mismo estamos muy cerca del líder —a cuatro puntos— que es una distancia corta y piensa que en esta División todo el mundo acaba pinchando. Cualquier partido en Segunda B es complicado. Se ha visto aquí, en el Reino, que parecía inexpugnable y no ha sido así. Nosotros trataremos de que vuelva a ser casi imposible perder en nuestro estadio. Fuera hemos ganado también muchos partidos.

—¿Piensa que el grupo I es el más flojo de la categoría o el más competitivo?

—Creo que es bastante competitivo y se viene viendo en la mayoría de partidos. Cuesta mucho ganar y a la Cultural si cabe más porque los rivales ya saben cómo jugamos y se encierran en su área casi durante los 90 minutos.

—Desde fuera se percibe que el equipo juega lento, que no crea un fútbol acorde a la calidad de la plantilla. ¿Cómo lo viven desde dentro?

—Depende del partido, nosotros no somos tontos y vemos cuándo hay ritmo e intensidad y cuándo no. Ha habido partidos que nos ha costado más esa circulación rápida del balón, que es algo primordial para romper las defensas, pero siempre saltamos al campo tratando de circular la pelota lo más veloz que se puede para tener ocasiones.

—Su posible salida del club se convirtió en el culebrón del verano. ¿Se arrepiente de haberse quedado?

—No. La cosa se dio así y no hay más. Hay que adaptarse a lo que viene y desde el primer partido de Liga traté de hacerlo lo mejor posible y así sigo. Estoy tranquilo y con ganas de llevar a la Cultural a lo más alto, que al final es lo que queremos todos.

—Muchos aseguran que Señé juega mal porque se quiere marchar en enero.

—Lo desmiento totalmente. No se puede dudar de mi profesionalidad en ningún momento. Entreno como el que más.

—¿Pero hay opciones de que salga en el mercado invernal?

—Ya se verá. En principio no me he planteado nada. Mi cabeza está centrada en el partido de mañana y luego ya veremos. Pero va a ser difícil y no creo que sea oportuno tampoco.

—¿Entonces no descarta su salida?

—Es que en el fútbol no se puede decir nada. Existen unas cláusulas e igual viene un equipo y la paga. Lo más seguro es que me quede aquí.

—También se ha dicho que tenía mal rollo con Víctor Cea.

—No es verdad. Mi relación era buena con todos los miembros del cuerpo técnico.

—¿Hubo mal ambiente entre las ‘vacas sagradas’ de la plantilla con el exentrenador?

—Tampoco es cierto. La gente no conoce el vestuario ni lo que hay dentro, ni tampoco a las personas. Están en la grada sentados y dicen ‘ese es un idiota. ¿Por qué? Porque sí’.

—¿Les afectan los pitidos?

—Al final nosotros preferimos que nos apoyen y empujen, pero los aficionados si ven algo que nos les gusta hasta cierto punto es normal.

—¿Entiende que Llamazares no le dejase salir?

—Lo que ya está hecho no se puede cambiar. Felipe jugaba su papel, no puedo decir más. Mi relación con él es buena.

—¿Le sorprende el cese de Cea?

—Cuando los resultados no son todo lo bueno que se espera la gente, puede haber cambios. Nosotros no lo esperábamos, pero es una decisión del club y la respetamos.

—¿Cuándo se enteraron?

—El mismo lunes por la tarde a través de la prensa.

—Se dijo que no tenía experiencia como técnico...

—Cada entrenador tiene su filosofía. Podíamos haber dado desde dentro un poco más pero no es cuestión de buscar culpables.

—¿No quedar primeros sería un fracaso?

—No sería un fracaso. Más fácil sí, pero si quedamos segundos, terceros o cuartos también estará bien.