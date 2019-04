«Lo principal es competir bien»

ROBERTO ARIAS | LEÓN

La Cultural vive en el filo de la navaja. El equipo leonés ha pasado en sólo tres jornadas de la posición de líder a estar fuera de los puestos de play off, pero lo peor no es eso, sino que el tiempo para rectificar se acorta porque sólo restan quince puntos por disputarse y el equipo no da sensación de poderío y dominio. Es más, sólo ha sido capaz de sumar dos puntos, uno in extremis, de los últimos nueve disputados.

Sin embargo, José Manuel Aira sigue pensando que es tiempo de mejorar para conseguir todavía el objetivo inicial, aunque el mismo parece quedar reducido del liderato a estar entre los cuatro primeros.

El domingo (18.00 horas) con el estadio Reino de León como escenario, la Cultural recibe al Salamanca, un equipo que ya derrotó a los leoneses en la primera vuelta y que está luchando por huir de la quema. Para el preparador, la cita reviste una importancia clave que el conjunto debe saber interpretar, dejando a un lado dificultades que no han permitido ver la mejor versión del conjunto en algunos encuentros. Aira se muestra optimista con las perspectivas de evolución, aunque avisa de la necesidad de competir al máximo en todo escenario: «Esperábamos una buena semana de trabajo. Como así ha sido. En ningún momento hablamos de falta de actitud, Cuando hablo de falta de ambición, me refiero a situaciones del juego, acciones concretas en el partido. Este equipo nunca tuvo falta de actitud. Ni en el día a día, ni en los partidos. El grupo está comprometido con el trabajo que estamos haciendo».

Para el técnico berciano la receta es clara: «Constancia, persistencia...ése es el camino. Ahí insistimos siempre en busca del mejor rendimiento. No hay temor ante lo que puede llegar, cada equipo está en la situación que se merece, lo tenemos claro. Para conseguir los objetivos, hay que aceptar la realidad. Tenemos muchas potencialidades en cuanto a lo colectivo para situarnos donde queremos, pero sabemos que para eso, es necesario cambiar cosas».

Espera buen rendimiento en ataque y defensa ante los charros: «Los cambios siempre se aplican, constantemente. Seguir nuestra línea de juego, no es contrario a la búsqueda de portería a cero. Aplicar nuestro criterio, manteniendo vigilancias, distancias y atención, nos puede llevar a lo que buscamos».