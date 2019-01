Un lobo con piel de cordero

otero conde | ponferrada

Viene de derrotar a un líder y espera hacer lo propio este domingo. El Burgos CF lleva casi toda la temporada en plazas de peligro. Salvo en dos, en las otras 17 ha ocupado puesto de play out (en cinco ocasiones) y de descenso (12). Pero sus últimas jornadas le hacen concebir esperanzas de salir de la zona más comprometida de la clasificación. Tras empatar con el Ínter, ganó en Barreiro con un gol en el primer minuto e hizo lo propio con el Fuenlabrada en casa con otro tanto en el primer minuto. En ambas ocasiones Goti vio puerta. Está a dos puntos del 16º puesto y a tres del 15º y 14º.

Los problemas de gol que se vieron en pretemporada y también en el duelo de El Toralín que estrenaba la Liga no eran un espejismo. El Burgos CF es el equipo menos realizador de los 80 que componen la división de bronce al término de la primera vuelta, empatado con la RS Gimnástica. Sólo ha logrado diez tantos, aunque la mitad de ellos le han reportado las cuatro victorias que lleva. Eso sí, todos los resultados de sus partidos han sido cortos (0-0, 1-1, 2-2, 0-1, 1-0, 2-1, 1-2, 2-0) y siempre que ha marcado, no ha perdido.

Caras conocidas

El próximo rival de la SD Ponferradina cuenta en sus filas con dos futbolistas que vistieron de blanquiazul en temporadas precedentes. El más cercano, Héctor Figueroa, que no dio de sí lo que se esperaba en la formación berciana, consiguiendo sólo cinco goles hace dos campañas. En Toledo el año pasado tuvo más protagonismo anotador, pero su equipo acabó descendiendo. Y en este curso sólo ha metido un gol en Liga. El otro podría debutar pasado mañana tras ser fichado esta misma semana. Es el extremo derecho Borja Sánchez, que llega de la UD Logroñés tras su paso por el Mirandés. Tampoco triunfó en la Deportiva en las temporadas 2010-2011 (descenso a Segunda División B) y 2011-2012 (ascenso a Segunda División A).

Aunque no ha militado en el cuadro berciano, el delantero Diego Cervero es otro clásico de la categoría y uno de los grandes delanteros del fútbol de Segunda División B y Tercera en la última década y media. Llegado a Burgos con la Liga ya iniciada (aún no pertenecía al cuadro burgalés cuando visitó Ponferrada en la primera vuelta), Cervero ha marcado por ahora dos goles, no solucionando la escasez anotadora del cuadro blanquinegro.