Logroño mide el ritmo del Ademar

PABLO RIOJA | LEÓN

Con bajas importantes y casi dos meses sin competir. Así se presentará hoy en La Rioja el Abanca Ademar para enfrentarse al Balonmano Logroño —a las 20.00 horas, en Sports TV— en el primer encuentro de la segunda vuelta de la Liga. Un choque ante «uno de los principales rivales» —junto al Granollers— del conjunto leonés en su lucha por la segunda plaza. La expedición viaja esta misma mañana sin Juanjo Fernández, Carrillo y Gonzalo Carou —ambos lesionados— pero con un plantilla que pese al parón obligado por el Mundial de Alemania y Dinamarca regresa «con buen ritmo y muchas ganas de competir», remarca Rafa Guijosa, quien admite no tener una medida exacta de cómo están los suyos «porque no hemos competido» desde el pasado mes de diciembre.

Sobre la fortaleza del equipo que dirige Xavi Pascual, el técnico marista no duda a la hora de afirmar que «son los más potentes a nivel ofensivo de todo el campeonato después del Barça. Están equilibrados en todas sus líneas. Juegan de memoria, como un reloj». Para suplir la ausencia de Carou en defensa, Guijosa cuenta con Pesic, Mosic y Patrick Ligetvári. «Todos vienen de rendir en sus equipos nacionales. Los tres están capacitados para asumir ese rol defensivo».

El máximo responsable del vestuario marista no quiere que el hecho de no haber disputado amistosos en este tiempo se convierta en una excusa para no traerse los dos puntos de su visita a Logroño. «No sabemos qué nivel defensivo vamos a poder dar porque realmente no hemos podido entrenar la defensa ni analizar errores. Lo ideal es empezar la competición con un poco de rodaje, pero no teníamos gente suficiente para jugar partidos amistosos».

Los leoneses se enfrentan —como ya ocurrió al principio de temporada— a un calendario adverso en estas primeras jornadas, donde también se medirán a Anaitasuna, Bidasoa y Granollers. Todo en un mes de febrero frenético. El hecho de no disputar la máxima competición europea dará al Abanca Ademar un respiro entre semana. Una buena noticia a priori que sin embargo no termina de convencer a Guijosa. «Vamos a tener tiempo para entrenar y descansar, pero el ritmo de competición que te exige la Champions nos ha ayudado a ganar partidos durante la primera vuelta».

El Balonmano Logroño, por su parte, afrontará dos competiciones en los próximos meses, la Asobal y la EHF, lo que les obliga a mostrar un alto nivel físico. «Tenemos un regreso complicado en el que este partido es importante, pero no una final», dijo Pascual para quitarle presión a los suyos.