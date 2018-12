Lucas Hernández no descarta su salida del Atlético de Madrid

A. T. C. | París

El defensor internacional francés Lucas Hernández aclaró que está «bien» en su actual club, el Atlético de Madrid, pero aseguró que si surge un proyecto que le interese se plantearía una salida.

«Hay bastantes clubes en Europa que me hacen soñar, pero no te diré cuáles (risas). Estoy bien aquí, en Madrid, pero si tengo que irme mañana porque un proyecto me interesa, me lo plantearía», dijo Hernández en una entrevista publicada ayer en el rotativo francés «Le Figaro».

El campeón del mundo galo ha estado en el centro informativo por el posible interés del Bayern de Múnich en contratarle este enero.

«Me contactan mucho y cada vez tengo que pensar en los pros y en los contras para tomar la mejor decisión posible para mí, mi familia y mi carrera», señaló, a propósito del interés del club bávaro, que ya adelantó que no pagará la cláusula del jugador de 80 millones de euros.

El defensa, de 22 años, también contó que la intervención de su compatriota y colega, Antoine Griezmann, fue clave para que se decantase por la selección francesa y no la española.

«Él me decía que, aunque España me lo había dado todo, yo tenía sangre francesa y si un día Francia me llamaba no podía decirle que no», recordó Hernández, quien nació en Marsella (sureste de Francia), pero vive en España desde los 5 años.

«Él me hizo reflexionar y cambió todo», agregó el jugador formado en el Atlético de Madrid y el Rayo Majadahonda, quien también agradeció a Griezmann sus consejos sobre la higiene de vida de los futbolistas.

«Antes de conocer a mi mujer y de tener nuestro hijo (el pasado 1 de agosto), me gustaba salir y aprovechar mi vida de soltero. Él me llamó la atención y me dijo que tenía que tranquilizarme. Dentro y fuera del terreno de juego, (Griezmann) es mi hermano», concluyó Hernández, que cuenta con el cariño público de Diego Simeone, quien le ha lanzado multitud de piropos para intentar convencerle y evitar su salida.