Lucena y Real Jaén, espejo para mirarse

OTERO CONDE | PONFERRADA

Enfado y rabia en la Deportiva por haber perdido en Cornellà un partido que no se mereció perder. Es más, quizá ni empatar. La gestión de los últimos minutos, los de la prolongación, se criticó incluso desde dentro y ahora toca remontada. El tanto de Agus Medina en el minuto 96 y medio obliga a la escuadra berciana a ganar en la vuelta.

El club anunciaba ayer que el choque se disputará finalmente el domingo a las 20.00 horas. La idea era jugar a esa hora del sábado, pero la disputa de la final de la Copa de Europa obligaría a adelantar el choque a media tarde y eso ya no es aconsejable. Además, se espera calor.

Evidentemente el equipo de Bolo tiene que ganar el choque para pasar, pero en el conjunto de la eliminatoria le toca remontar. Un 1-0 le llega por el valor doble de los goles en campo contrario. Y al acabar el duelo de Cornellà enseguida venían a la mente las dos veces en las que la Ponferradina se vio en esa situación «recientemente». En el último play off jugado para ascender a la división de plata la escuadra blanquiazul perdió por 2-1 la ida tanto de la primera ronda como de la segunda. En ambos casos acabó avanzando en la serie. El tanto de Acorán en Jaén en la acción posterior a la ocasión local para anotar el 3-0, dejó viva a la Deportiva en la ida de la primera eliminatoria del play off de la temporada 2011-2012. En la vuelta los goles de Mateo y Yuri bastaron para pasar, aunque el equipo que dirigía Claudio tuvo que jugar 15 minutos en inferioridad numérica. Y más se parece a la situación actual lo ocurrido en Lucena en la segunda ronda. Derrota 2-1 en la ida tras adelantarse con gol de Yuri y 3-0 en la vuelta con tantos del brasileño, de Acorán y de Dídac. La única vez que el equipo berciano no superó un marcador contrario del partido de ida en las fases de ascenso jugadas este siglo fue en el 2008 ante el Alicante CF. Era la final por el ascenso y tras caer 2-0 en el Rico Pérez, sólo pudo vencer 1-0 en la vuelta al equipo de Granero en un duelo en el que el colegiado le escamoteó un claro penalti al cuadro de David Amaral.

Primer revés

La de Cornellà fue la primera derrota sufrida por un equipo que se había acostumbrado últimamente a no perder. El anterior encuentro que finalizó con resultado contrario a los intereses blanquiazules se produjo el 9 de marzo, cuando cayó 1-0 ante el filial de la UD Las Palmas. Mientras, Ponferrada cada vez tiene más color blanquiazul. Las banderas ya forman parte del decorado urbano considerablemente.