Lugueros debuta en la Media

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LeÓN

Nuría Lugueros tiene subrayada desde hace semanas una fecha en su agenda: el 27 de abril. Ese día la atleta berciana hará su debut en una media maratón, distancia en la que en un futuro no descarta competir al más alto nivel. Será en la EDP Rock ‘n’ Roll Madrid.

Para Nuria, que hace unas fechas se colgaba el bronce en el Nacional de 10.000 metros en pista celebrado en Burjasot, esta nueva experiencia supone ante todo el cumplir un sueño «que tenía en mente desde hace ya unos años aunque por culpa de las lesiones o de otros compromisos competitivos he aparcado. Y ahora creo que ha llegado el momento», apunta la pupila de Uriel del Reguero.

Para una de las referentes del atletismo de fondo español que espera conocer en unas fechas su inclusión en la selección española de 10.000 que disputará en julio la Copa de Europa, su puesta en escena el 27 de abril en la media maratón madrileña «conlleva una exigencia importante. Pero la asumo porque creo que voy a hacerlo bien. No me fijo una marca ni una posición sino probarme y calibrar las sensaciones que me produce el afrontar una prueba que dobla en distancia a la que en la actualidad me encuentro más cómoda, el 10.000. En Madrid afrontaré 21 kilómetros y eso me motiva» apunta Nuria que asegura no haber realizado ninguna preparación especial destinada al estreno en la media. «Correr los 10.000 metros viene muy bien. Y eso me ha llevado a no tener que centrar los entrenamientos en preparar la media maratón. Eso sí, después del Campeonato de España me he probado un poco haciendo alguna serie para llegar en perfectas condiciones. Y por lo que estoy sintiendo creo que voy a disputar la prueba en un momento bastante favorable en cuanto al apartado físico y también el mental que es muy importante para distancias tan exigentes y largas».

«Me he recuperado bastante bien de la lesión que lastró buena parte de la temporada de campo a través. Así lo he demostrado en las últimas carreras, incluido el Nacional de 10.000, y ahora considero que es el momento para probarme en una distancia que en un futuro puedo plantearme correr con asiduidad. Pero eso será en un futuro ya que a pesar de que en Madrid disputaré esta distancia mi mente está puesta en el 10.000. En poder representar a España en el mes de julio en la Copa de Europa e intentar mejorar marca y posteriormente afrontar el Nacional. Y si se puede luchar al máximo por estar en el Mundial».

Antes la atleta berciana viajará a Madrid para afrontar una carrera que se ha convertido en toda una fiesta del atletismo en la que toman parte miles de participantes. «Va a ser un día muy bonito y espero que tanto a nivel de experiencia como de resultado en cuanto a sensaciones sea lo más positivo. He puesto toda la ilusión en ello», apostilla Nuria.