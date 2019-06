Luis Enrique renuncia a España

rodrigo errasti | madrid

Nuevo sobresalto en la selección española de fútbol, que no tiene estabilidad en el banquillo desde el 13 de junio de 2018. En algo menos de un año lleva cuatro técnicos en la absoluta. La Federación anunció, con 88 minutos de antelación, que su presidente Luis Rubiales y el director deportivo José Francisco Molina comparecían de urgencia ante los medios de comunicación con el futuro de Luis Enrique en el horizonte. Solo dos horas antes del trascendental partido de la sub 21 ante Bélgica.

«Luis Enrique nos ha comunicado que no va a seguir como seleccionador. Tengo que darle las gracias. Se ha portado con la FEF de manera ‘10’. No tenemos el más mínimo reproche. Hemos estado unidos con él. Siempre tendrá las puertas de la FEF abiertas. La decisión de la FEF es confiar en Robert Moreno como seleccionador. Lo va a seguir siendo con la misma duración del contrato que ya estaba firmado. Ellos serán los encargados de llevarnos a la Euro 2020 y de hacer un buen papel si nos clasificamos. Reiterar las gracias a Luis Enrique y también a Robert porque, aunque han sido momentos duros, va a afrontar el reto con profesionalidad, una tremenda preparación. Puedo asegurar que tanto Molina y yo estamos convencidos que es la mejor opción. No tengo mucho más que decir», aclaró el mandatario, que confirmó que 15 minutos antes llamó a los capitanes para anunciarles la decisión, que aceptaron de buen grado.

«Sólo hay que ver cómo trabaja Robert para saber que es la mejor de las opciones. Estamos convencidos que la mejor respuesta es el equipo más preparado, y ese equipo lo representan Robert y su grupo, que llegaron con Luis Enrique», insistió.

Tanto Rubiales como Molina negaron que existiese otra opción a Robert: «Ha sido la única alternativa. Queríamos que siguiera ese proyecto. Con otro, cambiaba el proyecto. El equipo está jugando bien y ganando partidos y tiene el apoyo de todos, incluidos los jugadores», afirmó antes de detallar el ofrecimiento del cuerpo técnico, que no deseaban ser una carga. «Ellos me dijeron que se iban si yo quería, pero es que están trabajando bien. Y son la mejor opción. Si acertamos o no lo dirán los resultados. Todos los jugadores están identificados con este equipo. Es la mejor decisión para la Federación».

Que el asturiano salga es una decisión «del propio Luis Enrique. Siempre tendrá un recuerdo imborrable y lo que haya cambiado o no son de índole privada. Yo estoy para solventar problemas y creemos que la respuesta es el equipo más preparado y es el de Robert y los que llegaron con Luis Enrique». El asturiano anunció oficialmente a sus jefes esta semana que renunciaba a su cargo por motivos personales.

El asturiano anunció oficialmente a sus jefes esta semana que renunciaba a su cargo por motivos personales de extrema gravedad para estar al lado de su familia y lo quiso anunciar a través de una nota pública. «Debido a que los motivos que me impidieron desarrollar con normalidad mis funciones como seleccionador desde el pasado mes de marzo continúan a día de hoy, he decidido dejar dicho cargo. Todo mi agradecimiento a los responsables de la Federación por la confianza y comprensión mostrada. Agradecer especialmente a todas las personas que forman parte del staff y los jugadores por su profesionalidad. Sin olvidarme de los medios de comunicación por vuestra discreción y respeto por la situación. Gracias de corazón».

Por su parte, Robert Moreno quiso «dar las gracias por la confianza que depositan en nosotros Luis y Molina. Es un día agridulce. No esperaba ser primer entrenador de esta manera. Vamos a trabajar tratando de dejar en lo más alto el trabajo que empezó Luis», afirmó el joven técnico que se estrenará como primer técnico en el cargo más alto. Luis Enrique llevaba sin ejercer en persona su cargo de seleccionador desde el partido de Malta, cuando tuvo que abandonar de urgencia la concentración por un motivo personal de gravedad que no ha trascendido de manera oficial. El técnico pidió un tiempo prudencial para ver si se resolvía, mentalmente pensó en decidirlo tras el verano, pero al parecer la situación ha provocado que sea el momento de poner punto y final a su etapa de seleccionador.