El Madrid reivindica su resurrección

ÓSCAR BELLOT | MADRID

En un duelo muy bronco, con dos equipos pasados de revoluciones en muchos tramos y un acentuado protagonismo del VAR, enfrascados en mil y una protestas los contendientes a la vera de una grada encolerizada con Courtois, el árbitro y la tecnología, el Real Madrid dio la estocada a las opciones del Atlético de discutirle la Liga al Barça (1-3).

Serán los blancos quienes mantengan su desafío al líder. Reivindicado con su quinta victoria consecutiva en Liga para prolongar a siete su racha de partidos seguidos sin hincar la rodilla, la mejor del curso, el conjunto al que Solari ha hecho emerger de las catacumbas con decisiones valientes sin atender a jerarquías pretéritas refrendó el gran momento que atraviesa asaltando el Wanda para borrar la condición de inexpugnable que ostentaba un escenario al que el trece veces campeón de Europa sueña con regresar el 1 de junio en pos de una nueva corona continental.

Venció el Madrid pese a que los primeros minutos fueron del Atlético, que salió con mucha garra y decisión. Sojuzgaba con su intensidad el cuadro local a su adversario, agazapado en su área. Necesitaban los blancos que el paso de los minutos atemperase el ardor de los anfitriones en un Wanda Metropolitano que atronaba cada vez que Courtois tocaba el esférico. Pero en la profundidad de Carvajal encontró el Real Madrid la vía para sacudirse el dominio inicial del Atlético. Percutió el lateral en una acción que desembocó en córner. Lo botó Kroos buscando la testa de Sergio Ramos. Pesadillas del pasado sobrevolaron la mente de los jugadores del Atlético. Hasta cuatro acudieron a obstaculizar al sevillano, que no pudo perfilar el balón a la portería, pero la bola fue al segundo palo, donde Casemiro la citó con la malla de Oblak.

Creció a partir del tanto el Real Madrid, que rozó el segundo en un centro de Vinicius que Lucas Vázquez, en posición muy exigida, mandó alto. Pero los rojiblancos, como antes su contrincante, supieron reponerse. Cargó Correa contra Vinicius y le birló la bola para meterle un fantástico pase en profundidad a Griezmann que, sólo ante Courtois, salió victorioso del mano a mano. La controversia elevó aún más las pulsaciones en un duelo de pierna dura. Cada acción se protestaba como si a los contendientes les fuera la vida. Así era para evitar el ‘rigor mortis’ de su candidatura al título. Si comprometido se vio Estrada Fernández en aquel lance, el trabajo se le complicó aún más con el penalti que decretó en el área del Atlético. Indiscutible el derribo de Giménez a Vinicius, comenzó antes de que el carioca irrumpiese en el área y terminó dentro. Pesó esto último en la decisión del colegiado. Lo selló Sergio Ramos, frío como un tempano desde los once metros por abrasivo que sea el escenario o gigantesca la figura de su duelista bajo palos, en este caso un Oblak que le adivinó el destino pero no pudo llegar al ajustadísimo golpeo. Décimo gol de la temporada para el zaguero, infalible desde los once metros. Saboreó la venganza Morata pero el que ajustó cuentas fue Courtois con una manopla espectacular que negó el empate a un Giménez ya centenario en Liga y luego Bale, con un disparo cruzado, sentenció al Atlético, que acabó con diez por doble amarilla a Thomas, para mutar el llamado a comprometerle al Barça una Liga que los azulgrana siguen teniendo muy encauzada.