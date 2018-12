Madrid se vuelca con la final entre River y Boca

M.A. | MADRID

Tanto River Plate como Boca Juniors se entrenaron ayer en Madrid —el primero en Valdebebas y el segundo en la Ciudad del Fútbol de las Rozas— para preparar su partido del domingo que dirimirá el campeón de la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo, entrenador de River, ha desplazado a 28 jugadores hasta Madrid. Todos los de la primera plantilla salvo Luciano Lollo, que sufre una lesión en el pie derecho.

De esos 28 jugadores hay cuatro que seguro no podrán jugar, tres por lesión (Enrique Bologna, Nahuel Gallardo y Cristian Ferreira) y uno por sanción (Rafael Borré), mientras que la duda reside en Ignacio Scocco, que se recupera de una lesión en el gemelo derecho, estuvo al margen del grupo y hasta el último momento no se sabrá si podrá participar. Antes del partido, River Plate volverá a ejercitarse en el mismo lugar tanto hoy como mañana pero con sendos entrenamientos a puerta cerrada sin medios de comunicación ni público.

Por su parte, el conjunto argentino del Boca Juniors completó ayer en la Ciudad del Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la localidad de Las Rozas, al norte de Madrid, su primer entrenamiento en España de cara a la final de la Copa Libertadores del domingo en el Santiago Bernabéu. Sobre el lugar de entrenamiento habitual de la selección española, los pupilos de Guillermo Barrios Schelotto realizaron una hora y media de práctica, que generó una gran expectación mediática, con más de 150 periodistas acreditados de 64 medios de comunicación, 45 cámaras y una treintena de fotógrafos.

El técnico del conjunto ‘xeneize’ no quiso dar pistas sobre la alineación que presentará el domingo a las 20.30 horas españolas (-1 GMT) sobre el césped del Bernabéu ante River Plate, ya que probó en un partidillo con un buen número de delanteros, que probablemente no coincidan juntos en el once inicial.

Así, en uno de los equipos que se enfrentó en el partidillo figuraron juntos los delanteros Ramón ‘Wanchope’ Ábila y Darío Benedetto, que probablemente estén en la lucha por un puesto titular en la punta del ataque «xeneize», y en el mismo equipo participaron los extremos Cristian Pavón y Edwin Cardona. Los que no serán de la partida con bastante probabilidad serán el delantero Carlos ‘el Apache’ Tévez, que jugó en el equipo de los teóricos suplentes y falló un penalti durante la práctica, ni Fernando Gago.