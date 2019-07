Un maestro mundial

Pablo Castro Pinos, con uno de los ejemplares capturados en Estados Unidos. C. PINOS -

Miguel Ángel Tranca | León

La pesca leonesa está de moda. Los Castro Pinos, García Ferreras, Santos Becerro, Álvarez Tejedor, Luis Alfonso González e Isaí Ferreras son buena prueba de ello con sus éxitos. A los que se suman el de otros más que han situado a la provincia como un referente tanto nacional como internacional. Ese argumento es el que ha llevado al campeón del mundo de salmónidos mosca en varias ocasiones con España, Pablo Castro Pinos, a ejercer de gran embajador al otro lado del Atlántico.

En este caso en Estados Unidos donde a lo largo de diez días ha mostrado y enseñado su sapiencia con la caña y el sedal a los integrantes de la selección norteamericana, algunos de lo que se encontrará precisamente en el próximo Campeonato del Mundo de Salmónidos Mosca que se celebrará entre noviembre y diciembre en Tasmania (Australia).

Llamado por la Federación de Estados Unidos que ya prepara una segunda visita de pescador leonés, Castro Pinos se desplazaba al estado de Utah para impartir un clinic intensivo que en jornadas de teoría y práctica contaba con una quincena de alumnos, todos ellos experimentados pescadores, que descubrieron en primera persona los trucos y sapiencia del de Villoria de Órbigo. Eso sí, no toda, como apunta el protagonista que se dejaba parte de sus secretos para él.

Castro Pinos también tuvo la oportunidad de pescar en lago, un escenario que poco a poco cuenta con un mayor conocimiento por parte de los españoles, centrados más en el río, y en el que países como Estados Unidos son toda una potencia.

En un escenario con montañas de más de 4.000 metros de altura el tricampeón del mundo de pesca se encontraba con un lugar en el que la pesca es también una forma de vida importante y de la que muchas familias dependen. «Fue algo maravilloso en un escenario único que sirve de modo de vida a muchas familias. Esta experiencia no la olvidaré nunca porque me he encontrado con personas que aman la pesca, pero también todo lo que la rodea».

Con hasta 12 horas centrados en la pesca (clases de aula y luego práctica en el río), Pablo pudo exponer y también afinar la puesta a punto de los integrantes de la selección de Estados Unidos en ríos como el famoso Green, Provo, Duchaine y Weber así como el lago Strawberry.

Con la cordillera Wasatch también como protagonista el pescador ‘bombero’ disfrutó de diez días en los que tuvo tiempo para mostrar las particularidades de la pesca leonesa y también dejar patente el porqué de la privilegiada situación de León como referente de esta disciplina deportiva.

Y todo en escenarios en los que la trucha salvaje cuenta con un especial protagonismo con ejemplos como en del río Green con una densidad nada menos de 16.000 truchas por milla.

Y allí estaba Castro Pinos para ejercer como embajador, maestro y también como representante de una pesca, la leonesa, que a nivel mundial es todo un referente de éxito.