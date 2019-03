Manu: «Quedan nueve finales por delante»

OTERO CONDE | PONFERRADA

Llegó como refuerzo de invierno, jugó ante Unión Adarve, Burgos CF y CF Salmantino, pero cuando Gazzaniga estuvo recuperado de su lesión, perdió la titularidad. Sin embargo, el pasado fin de semana Bolo se decantaba por Manu García para defender los palos. Y su actuación pasó casi desapercibida, porque el rival apenas le dio trabajo: «Cuando llegué jugué tres partidos, pero luego el míster decidió apostar por Gianfranco. Ahora me ha vuelto a tocar a mí. Tras unos partidos fuera, volver y ganar a un conjunto que venía como líder y que llevaba cuatro meses sin perder, es muy satisfactorio. Hemos valorado la importancia del triunfo y ya nos centramos en el próximo encuentro. Los porteros tenemos que trabajar y darlo todo para jugar. El míster decide y ha dejado claro que pone al que está mejor en cada momento. Quedan nueve partidos que hay que tomarse como nueve finales y ésa es la línea a seguir».

Manu García explicó que la celebración del equipo al acabar el choque contra el Atlético no fue ninguna euforia, porque no hay nada hecho, sino un momento de satisfacción por haber conseguido y cómo se consiguió un triunfo tan importante, más después de la dolorosa derrota de Las Palmas de Gran Canaria: «El rival no hizo nada porque tanto defensiva como ofensivamente no les dejamos. Ha sido nuestro mejor partido desde que yo estoy aquí y merecimos un triunfo bastante más amplio».

Por último, se refirió Manu al duelo ante el Real Madrid Castilla: «Creo que vamos a llegar en el mejor momento a este partido. No estamos en zona de play off y tenemos que meternos sí o sí. Todas las salidas son complicadas. El Castilla tiene a chicos de los más talentosos del país. Nosotros tenemos que ser la Ponferradina de la primera vuelta y la del último domingo y llevar el partido adonde nosotros queramos».

Dos paradas

La Deportiva volvió a conseguir el pasado domingo algo de lo que hablamos mucho en el primer tramo de la temporada: los equipos apenas le tiraban al conjunto blanquiazul. En la jornada 29 el líder sólo protagonizó seis lanzamientos, dos de ellos entre los tres palos. El único de la primera parte fue entre maderas y lo paró sin problemas el sevillano. Llegó en el minuto 34. En el segundo acto hubo tres lanzamientos fuera y uno entre palos, ya cuando pasaban cuatro minutos del tiempo reglamentario, y tampoco llevó grandes problemas al guardameta. Al margen, hubo centros laterales durante el choque, pero tampoco crearon demasiada intranquilidad.