Manu también se queda

álex estébanez | ponferrada

Los caminos de la Ponferradina y Manu García seguirán discurriendo juntos después de que ayer el club cerrara el fichaje del guardameta sevillano, previo pago de una cantidad al Extremadura UD que no ha trascendido. De este modo, el equipo berciano contará en su nueva andadura por Segunda División con la misma pareja de porteros que logró el ascenso el pasado mes de junio, toda vez que Gianfranco renovó su contrato con los blanquiazules el mismo día del inicio de la pretemporada.

Aunque la primera idea de Manu García era pelear por un puesto en el Extremadura, la insistencia de la Deportiva por contar con él esta temporada terminó por convencerle para seguir jugando en El Bierzo. El jugador reconocía ayer en el programa ‘Conexión 123’ de Extremadura UD Radio que «al final creo que se ha llegado a un acuerdo que beneficia a todas las partes y me voy con la ilusión de afrontar un nuevo reto en Segunda División en un año especial para la Ponferradina y sobre todo para mí, que quiero demostrar que valgo para la categoría».

Manu llegó a la Deportiva en el pasado mercado invernal y, tras alternar con Gianfranco en la portería, finalmente acabó ganándose la titularidad, que ostentó durante 19 partidos, incluidos los seis del playoff. En Ponferrada logró su segundo ascenso consecutivo, pues también lo había logrado la temporada anterior con el Extremadura, y ahora espera disfrutar por fin de la categoría de plata.

«Cuando llegué al Extremadura con 26 años dije que era mi oportunidad para reengancharme al fútbol, y tanto aquí como en la Ponferradina he podido ascender dos veces y debutar en Segunda. Me voy con la cabeza alta por haber cumplido. El Extremadura se ha portado muy bien conmigo y la Deportiva ha dado la brasa para que me fuera allí. Creo que lo mejor era tomar esta decisión y el futuro dirá si he acertado», explicaba el jugador sobre su salida del club extremeño.

La llegada de Manu García a Ponferrada está prevista para hoy mismo y lo más probable es que el jugador ya se ponga a las órdenes de Jon Pérez Bolo para engancharse a la pretemporada de la Deportiva, aunque quizá sea pronto para que se ponga los guantes y participe en el partido de esta tarde ante el Racing de Ferrol en A Malata.