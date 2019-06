Maradona da la cara y dice que no se está muriendo ni tiene alzhéimer

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, aseveró en un vídeo que no se está "muriendo" y criticó a quienes "mienten" sobre su estado de salud y llegaron a decir que sufre alzhéimer.

"Hola a todos los maradonianos, que hay muchos en el país (Argentina), cada vez más. Porque mienten, mienten. Hablan de alzhéimer. No saben lo que quiere decir la palabra alzhéimer, es muy jodida. La gente que tiene alzhéimer se muere. Yo no me estoy muriendo", narra el exfutbolista en su cuenta de Instagram.

En el vídeo, Maradona se muestra especialmente molesto con la prensa que en los últimos días especuló sobre su estado, después de que el 13 de junio pasado renunciara a seguir entrenando al mexicano Dorados de Sinaloa para quedarse en Argentina por cuestiones de salud y para someterse a unas operaciones de rodilla y hombro.

"Porque estos hijos de... saben qué... la tiran para crear confusión. Y a mí la confusión no me va. Porque esto es no saber hacer periodismo, es querer agarrar el camino más corto y querer ganarle al otro. Yo no, yo gané el primer puesto jugando al fútbol", concluye "el Pelusa", de 58 años de edad.

Las razones de Maradona

Un día después de renunciar al equipo mexicano, tras dos temporadas al frente de su dirección técnica, el exjugador explicó las razones que le llevaron a hacer un parón en su trabajo. "Tengo que pensar en mí, y en mi salud. Los médicos me piden que pare, porque pasan los años y cada vez me duele más. Tengo que hacerme dos operaciones que vengo postergando desde hace mucho. Gracias a Dios, y a la Tota (su madre, fallecida en 2011), ninguna es de riesgo, pero se necesita tiempo y reposo para poder hacerlas, y creo que este es el momento", subrayó.

Su amigo y representante Matías Morla solicitó "contención, cariño y acompañamiento" para el exjugador y negó tajantemente que tenga principio de alzhéimer -como habían dicho algunos medios-, ya que "todos los estudios médicos que se le realizaron no dieron ningún indicio en ese sentido".

"Vuelvo a pedir que todos aquellos que están cerca de Maradona valoren lo que él hace por nosotros y estemos cerca para darle contención, cariño y acompañamiento y no disgustos y exposición mediática", pidió el abogado en un comunicado difundido a través de las redes sociales.

Un largo insomnio

Maradona viajó el 21 de mayo a Argentina para operarse, con la idea de retornar a México, y 10 días después Morla confesó que su cliente estaba siendo sometido en su casa en Buenos Aires a una "cura de sueño que dura cuatro días" que le permitiera dar con la medicación adecuada contra el insomnio que sufre desde hace tiempo.

Su retorno a Argentina causó un fuerte revuelo, ya que al llegar al aeropuerto trascendió que fue parado en el Departamento de Migraciones, para entregarle una notificación por la demanda que su exnovia Rocío Oliva había presentado contra él por compensación económica por los años que estuvieron juntos.