Maradona sale del hospital tras presumiblemente un sangrado de estómago

El presidente de Dorados Sinaloa, Antonio Núñez, manifestó este sábado confiar en la llegada en 10 días de Diego Armando Maradona para que se haga cargo del equipo en la Liga de Ascenso del fútbol mexicano. En Dorados esperaban a Maradona desde el 26 de diciembre, pero su regreso se retrasó por problemas de salud del técnico argentino, quien al parecer presentó un sangrado estomacal mientras el grupo se entrenaba sin entrenador después de que el auxiliar Luis Islas no renovó contrato. Maradona ha abandonado el hospital de Buenos Aires en el que se encontraba sometiéndose a diversas pruebas y su hija Dalma ha asegurado que su padre se encuentra bien y que no padece ninguna enfermedad grave.

A todos los que realmente estan preocupados por mi papá les cuento que está bien, que Giani está ahí con él y que en un rato se va para su casa! Les publicaría la foto que me mandaron pero no es mi estilo publicar todo! 😛 — Dalma Maradona (@dalmaradona) 4 de enero de 2019

A un día de iniciar la competición en la Liga de Ascenso en México, Núñez confirmó que el entrenador es Maradona y conocedor de los exámenes médicos del técnico lo registró ante la Federación Mexicana de Fútbol con permiso de presentarse hasta la jornada tres o cuatro del campeonato, a finales de enero.

CON CALMA

"Teníamos que tomar todo con calma, desde que sabíamos de sus exámenes médicos, entendimos que su ausencia se iba a prolongar. No se trata de problemas económicos o de disciplina, sabíamos todo de antemano y agradecidos como estamos por lo hecho con Dorados, quedaba registrarlo como nuestro entrenador", dijo.

Maradona decidió dirigir a Dorados en septiembre pasado cuando el equipo estaba en la antepenúltima posición del torneo y fue capaz de llevarlo a jugar la final, perdida con Atlético San Luis. Mucho del trabajo estuvo sustentado por Luis Islas, compañero de Maradona en la selección argentina en el Mundial de Estados Unidos 1994, quien no fue renovado por la directiva de Dorados por supuestamente querer apropiarse del cargo de entrenador principal.

BROMISTA

"La directiva no escoge a los auxiliares del entrenador, no voy a traer a nadie que no quiera Diego, por eso nos decidimos por José María Martínez como su nuevo auxiliar. Las formas de Luis Islas no fueron correctas, se promocionó como entrenador y no era por ahí, no me gustó eso ni a Diego tampoco", aseveró. Mientras esperan a Maradona, quien tiene contrato hasta mayo, los Dorados serán dirigidos el domingo por Martínez en el partido ante el Celaya.

El exjugador del Barça y del Nápoles en los 80 salió del hospital el viernes y, poco después, el propio Maradona aseguró en una emisora local que estaba bien y sin problemas. "He entrado en la clínica con 58 años y he salido con 50", bromeó la estrella futbolística. Aunque diversas fuentes aseguran que sufrió un sangrado de estómago nadie oficialmente ha querido hablar o confirmar los problemas de salud de 'El Pelusa'.