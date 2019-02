Marc Gasol, a un paso de los Charlotte Hornets

Marc Gasol no jugó ni un minuto en el encuentro del último miércoles en el que su equipo venció a los Minnesota Timberwolves por 108 a 106. El entrenador de los Grizzlies no quiso dar explicaciones del porqué el pívot catalán no jugó ni un minuto, pero hay indicios que hablan por sí solos.

El de Sant Boi fue ovacionado por todo el público en el Fedex Forum, la franquicia retiró su número (el 33) del vestidor y sus pertenencias estaban en una bolsa, por lo que todo parece indicar que abandonará los Memphis Grizzlies para recalar en los Hornets de Charlotte, franquicia presidida por el mítico Michael Jordan.

Aún están discutiendo el acuerdo por el que se llevará a cabo la transferencia. Supuestamente el equipo del estado de Carolina del Norte ofrecería, a cambio de Gasol, a Malik Monk, un joven talento de primera ronda de draft, y a Bismack Biyombo, quien acabará su contrato muy pronto. Lo cierto es que, además, tendrían que igualar el sueldo del hermano de Pau, que es de 24,1 millones de dólares por temporada.

Los Toronto Raptors, equipo puntero del Este, también se han interesado por la operación de Marc, pero las contraprestaciones que ofrecían no han interesado a los Grizzlies. Si se consuma el traspaso, el menor de los Gasol, recién cumplidos los 34 años, dejaría Memphis tras 11 años y donde llegó de adolescente acompañando a Pau.