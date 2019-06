Marcos Ramírez y Àlex Márquez ponen patas arriba el Circuit con sus triunfos

El andaluz Marcos Ramírez (Honda, Moto3) y el catalán Àlex Márquez (Kalex, Moto2) han puesto patas arribas el Circuit de Catalunya con dos impresionantes victorias en el arranque del Gran Premio de casa, ante decenas de miles de aficionados que se han dado cita en un día soleado, precioso, que tendrá como colofón la carrera de MotoGP donde parte como favorito Marc Márquez (Honda), que quedó a 78 milésimas de segundo del francés Fabio Quartararo (Yamaha), que hoy intenta arrebatarle al joven de Cervera (Lleida) su récord de precocidad al convertirse, en Austin -2013, en el piloto más joven en ganar un GP.

Ramírez, otro ganador más

Ramírez, de 21 años, un auténtico superviviente de las carreras, que hace cuatro años llegó a participar en tres competiciones, pilotando cinco motos distintas para que la gente se fijase en él y le dieran una nueva oportunidad, se ha convertido hoy, en una de esas carreras locas de Moto3, con más de una docena de caídas, en el vencedor español de un gran premio n 45, cerrando, de momento, la lista que inauguró, de forma sorprendente, el mítico y polifacético piloto catalán Salvador Cañellas, ganador, en 1968, del GP celebrado en el popular circuito urbano de Montjuïc.

Ramírez, que hasta el momento habia conseguido cuatro podios en el Mundial, llegó al grupo delantero de Moto3 en las últimas dos vueltas y se lo jugó todo en las cinco últimas curvas. "Era o todo o nada y sabía que Aron (Canet) valoraría más el podio que la victoria, pues él está persiguiendo el Mundial, así que he cerrado los ojos y he tirado a muerte. Es increible, de verdad", señaló el piloto andaluz, mientras Canet, a su lado, reconocía que hubiese podido apretar a Marcos pero "he preferido los 20 puntos del Mundial que una victoria o una caída, la verdad. Salimos más líderes del campeonato", comentó Canet, que ahora le saca 23 puntos (casi una victoria) al italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda), que fue uno de los que rodó por el suelo.

Triplete de Márquez

Después de 25 grandes premios sin que ganase ningún piloto español en Moto2, Àlex Márquez, el 'hermanísimo', ha conseguido, no solo romper esa racha en Le Mans sino repetir, quince días después en Mugello (Italia) y, quince días más tarde, en casa, en Montmeló, frente a miles y miles de seguidores, sumando, por vez primera en su carrera, tres triunfos consecutivos, cosa que no lograba piloto alguino desde el 2017, cuando lo consiguió el portugués Miguel Oliveira (KTM).

Márquez, que arrancaba desde la sexta plaza de la parrilla, ha ido remontando posiciones y, primero, ha superado a Augusto Fernández y, a media carrera, a Thomas Luthi, para escaparse hasta el final como viene siendo normal en él desde que se destapó en Le Mans. Márquez es ahora lider del Mundial, con 7 puntos más que Luthi y, ahora sí, aspira a sumar su segundo título tras el de Moto3, en el 2014. El campeonato tiene como tercero al también español Jorge Navarro, que está a 22 puntos.

"Hemos estado muy bien en las últimas tres carreras y antes también, también, pero esto de ganar es tremendo, sobre todo porque ganar delante de los tuyos es el sueño de todo el mundo y espero que se lo hayan pasado en grande", comentó Márquez en el 'corralito' del podio.