María Vicente rompe la barrera de los 6.000 puntos en heptatlón

La catalana María Vicente se ha convertido este viernes, con 18 años, en la primera atleta española que supera los 6.000 puntos al conquistar la medalla de oro en los Europeos sub-20 de Boras (Suecia) con una suma de 6.115.

La atleta de L'Hospitalet de Llobregat ya era campeona de Europa sub-18 de triple y heptatlón. Este viernes María Vicente marcó un hito histórico al pulverizar el récord de España absoluto de la combinada, que estaba en poder de la castellonense Carmen Ramos desde el año pasado con 5.905 puntos.

Subieron con la española al podio la irlandesa Kate O'Connor (6.093) y la suiza Annik Kälin (6.069) que había partido en la séptima y última disciplina como líder. María Vicente había cerrado la primera jornada al frente de la general con 3.565 puntos y, aunque cedió el liderato a Holly Mills tras saltar 6,25 la longitud (5 centímetros menos que la británica), la superó con un gran lanzamiento de jabalina de 44,19 metros, batiendo por casi cinco metros su marca personal para alcanzar los 5.240 puntos. Sin embargo, había cedido el primer puesto en la general a Kälin, que había lanzado cuatro metros más que ella (48,84).

REBAJA DE SEIS SEGUNDOS

Aparte de la medalla, María Vicente tenía a tiro no sólo el récord de España absoluto, sino también la gesta de romper el muro de los 6.000 puntos con solo 18 años. Para batir el récord absoluto de Carmen Ramos (5.905) necesitaba correr el 800 en 2:32.20 o menos, y para superar los 6.000, 2:24.79 o menos.

What an INCREDIBLE conclusion to the heptathlon in #Boras2019! 🙌@MVicentePodium runs the 800m of her life in the pouring rain to win the European U20 title in a Spanish record of 6115 points. 🥇 pic.twitter.com/nJjUCxQRu1