Más de 1.500 bercianos apoyarán a la Deportiva

álex estébanez | ponferrada

La afición de la Ponferradina relizará mañana el mayor desplazamiento de la temporada con motivo del derbi provincial ante la Cultural. Aunque el club leonés envió alrededor de 1.400 entradas a la Deportiva para su venta en El Toralín, no es descabellado aventurar que serán algunos cientos más los que acudan al Reino de León, habida cuenta de que muchos seguidores están adquiriendo sus entradas en la capital de la provincia una vez agotadas las que se enviaron a Ponferrada.

De este modo, cerca de 2.000 aficionados blanquiazules estarán presentes en las gradas del estadio leonés para animar a su equipo en busca de una victoria que devuelva a la Deportiva a puestos de playoff de ascenso y continúe con la racha ascendente del equipo que dirige Jon Pérez Bolo.

Precisamente, los buenos resultados cosechados por la Ponferradina en las últimas jornadas provocaron que la primera remesa de entradas enviadas por la Cultural (1.080) se despachara en cuestión de horas, lo que motivó el envío de dos paquetes más que también ‘volaron’ a lo largo de las jornadas del martes y el miércoles. La ilusión de la afición deportivista ha renacido tras el bache de resultados que el equipo atravesó a principios de año y están dispuestos a demostrarlo en el terreno de juego del eterno rival.

La Federación de Peñas de la Ponferradina fletará finalmente cuatro autobuses para acudir al derbi. Dos de ellos partirán a las 11 de la mañana desde El Toralín para llegar a León a mediodía y empezar a teñir la ciudad con los colores blanco y azul. Los otros dos saldrán de Ponferrada a las cuatro de la tarde para dirigirse directamente al estadio.

El grueso de los aficionados, pues, se desplazará por sus propios medios, descontando a los muchos bercianos que residen en León, ya sea por trabajo o estudios, y que ejercerán de anfitriones de los desplazados en una jornada especial.

Antes del derbi, los seguidores deportivistas darán hoy el penúltimo empujón a su equipo acudiendo al entrenamiento que Jon Pérez Bolo ha dispuesto a las 11 de la mañana en el Anexo de El Toralín.

Orgulloso de su afición

Precisamente, el entrenador de la Deportiva se refirió ayer al desplazamiento masivo de aficionados para presenciar en directo el derbi provincial y a la rapidez con la que se agotaron las entradas enviadas por la Cultural: «Para nosotros es un orgullo y una forma de constatar que la afición está con nosotros y nos empuja en todo momento. No nos han dejado caer en ningún momento de la temporada y ahora no iba a ser menos. Me siento orgulloso de nuestra afición y de lo que nos está demostrando, y eso nos hace seguir creyendo y seguir ilusionándonos en conseguir el objetivo».