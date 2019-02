Mayorga hace de las suyas ante La Virgen

Á. O. | ÁVILA

La Virgen se vio superada por el Real Ávila y acabó cayendo por 2-1. A pesar de llegar con ganas al Adolfo Suárez se encontró con Sergio Mayorga, que a los 10 minutos de partido abría el marcador con una volea para enmarcar que se colaba por la escuadra. Apenas un instante antes el extremo, ayer por la derecha, había probado suerte con un disparo –minuto 9– cuya rosca a punto estuvo de sorprender a Isma, que desviaba con apuros a córner. Al saque de esquina llegó el gol. El ‘11’ la enganchó con la diestra desde fuera del área. No se lo pensó. El balón voló con fuerza para colarse por la escuadra. Primera oportunidad y primer gol de la tarde para un Real Ávila que se había encontrado de inicio con un rival dispuesto a sacar provecho de la zozobra encarnada.

Ganaba, pero no convencía. Y en apenas tres minutos el partido dio un vuelco radical. Se picaron Rubén Ramiro y pablo cuando el leonés derribó al encarnado cuando éste quiso regatear –minuto 59– al visitante. Se tomaron la matrícula, se increparon, se tocaron... y se percató Juan Bustos, que no lo dudó. Roja directa para Pablo. No se lo creían los leoneses, que veían como de la falta llegaba el 2-0. Esta vez Garretas, que volvía a ver puerta una vez más a balón parado cuando remataba por encima de Isma. El partido estaba sentenciado. Con uno menos y 2-0 en el marcador, los minutos empezaban a pasar a favor de los encarnados, mucho más cómodos sobre el Adolfo Suárez.

En el descuento Isma le sacaba a Ortiz el 3-0 con el pie cuando el mediapunta recogía un balón suelto dentro del área. Un descuento que dejó el 2-1 de La Virgen cuando el leonés perforaba la red de Alberto.