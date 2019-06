«Me recuerda al año de Tenerife»

OTERO CONDE | PONFERRADA

Jugó nueve temporadas en la Deportiva y sigue siendo blanquiazul. Jonathan Ruiz subió con la Deportiva en el último play off ante el Tenerife y marcó en la última visita del Hércules a El Toralín. Hace 10 días estuvo como un aficionado más animando al conjunto de Bolo detrás de una portería: «Me está recordando al último play off y esta eliminatoria en parte, a la del Tenerife. El de Alicante me pareció un partido perfecto. Sólo vi a un equipo: la Ponferradina. Tiene un equipo espectacular con un cuerpo técnico que ha llevado al equipo de maravilla. Llevo diciendo que si el equipo se metía en play off, iba a tener muchas posibilidades. Sabe a lo que juega, tiene muchos registros y eso es muy importante», afirmó en EsRadio Bierzo. El astigitano no podrá estar este sábado en El Toralín, pero espera celebrar un ascenso con más ex compañeros: «He seguido al equipo durante toda la temporada y tenía claro que si se metía en play off, iba a hacer todo lo posible para estar en algún partido. Estuve en la grada en el partido de vuelta contra el FC Cartagena y pasé muchos nervios. Este fin de semana se casa Javi Lara y estaremos varios ex blanquiazules. Pero seguro que nos las ingeniaremos para que la ceremonia acabe pronto y poder ver el encuentro y hacer una doble celebración. Pero también digo que hay que ir con humildad. Quedan 90 minutos, puede pasar de todo y hay que estar alerta. También estaba invitado Yuri, pero gracias a Dios no podrá venir».

Más de 2.000

Sin esperar cola, 2.100 socios retiraron ayer sus entradas, que se unen a los que lo hicieron el lunes. Incluyendo las entradas distribuidas el lunes y las enviadas al Hércules CF, 6.079 personas ya tiene asegurada su presencia en el partido del sábado. Todos los socios que restan por recoger su tícket para entrar, lo tendrán asegurado hasta el mismo momento del inicio del choque. No se liberará su sitio en caso de no acudir antes. Mañana comenzará la venta para no socios y se prevé que se formen colas tanto o más grandes que las del lunes para hacerse con las poco más de 1.000 entradas que se puedan poner a la venta.

La ciudad sigue aumentando su color blanquiazul en todos los rincones. La basílica de la Encina ya luce en el perímetro de su torre una gran lona con los colores del equipo representativo de la ciudad. En el balcón de la Plaza del Ayuntamiento se han colgado banderas de la Deportiva y toda la Avenida de España está cruzada de acera a acera por lonas con los colores referidos. Incluso los que se han quedado sin bandera, han colocado en sus balcones o ventanas camisetas de la Deportiva o bufandas del equipo.

árbitro de empates

El Comité Técnico de Árbitros realizó ayer la designación de los colegiados que pitarán los partidos de vuelta de las finales del play off de ascenso. El choque de El Toralín es para Guillemo Conejero Sánchez, natural de Plasencia, de 30 años y del Colegio Extremeño. Ésta es su cuarta temporada en Segunda División B y en todo este tiempo nunca ha dirigido un encuentro del Hércules. A la Deportiva le ha pitado tres veces, una en casa una de las tres últimas ligas, saldadas con tres empates: Deportiva 1-Racing de Ferrol 1 (2016-2017), Deportiva 2-Rápido de Bouzas 2 (2017-2018) y Cultural 1-Deportiva 1 (2018-2019).