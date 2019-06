JAVIER VARELA | MADRID

Rodrigo Moreno es uno de los jugadores del momento en el fútbol español. Su nombre se vincula a muchos de los grandes clubes del continente europeo después de un sobresaliente final de temporada con el Valencia, con la doble guinda de la clasificación para la Champions y especialmente del título de la Copa del Rey, el primero del club che en más de una década. Al amparo de los muros de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el delantero se refugia en el trabajo con sus compañeros de la selección española, ajeno al ruido exterior.

Las heridas de guerra de una temporada extenuante se dejan notar sobre el hispano-brasileño. «Necesito descansar y me lo merezco», reconoce entre risas Rodrigo, al que ni el cansancio consigue borrar de la cara una radiante sonrisa. «Fue increíble, el recibimiento de la afición en Valencia...», rememora eufórico cuando se le pregunta por el título de Copa. Antes de iniciar unas vacaciones ganadas a pulso, y quién sabe si también antes de cambiar de aires, tal y como se desprende de sus enigmáticas respuestas sobre el futuro, el que ya es un peso pesado de la selección en ataque afronta «con ilusión» el reto de dejar encarrilada la clasificación para la Eurocopa multisede del próximo año con un doble triunfo, mañana ante Islas Feroe y el lunes frente a Suecia en el Santiago Bernabéu.

No se siente un fijo en la selección. «Sí que me siento un jugador importante, ya que he tenido la posibilidad de venir en las últimas convocatorias, ya desde la etapa de Lopetegui y hasta ahora, con Luis Enrique también. Sé de la calidad del fútbol español y de la gran cantidad de buenos jugadores que hay actualmente y es un honor y un orgullo estar aquí. La trayectoria con el Valencia es lo que me está dando la posibilidad de venir con la selección. De todas maneras, sigue habiendo jugadores con más peso, auténticos referentes como Sergio Ramos, Busquets o Alba, que tienen muchos más partidos con la selección. Mi idea es siempre aportar al equipo, tanto en la banda como en la posición de ‘9’. Me siento muy cómodo con estos compañeros».

Asegura que el objetivo de España ahora es «hacer un seis de seis, como en la primera ventana de clasificatorios. El partido ante Islas Feroe puede parecer fácil, pero siempre digo que hay que tener cuidado con este tipo de rivales, en un campo de hierba artificial además. Son tres puntos importantes para nosotros y no podemos fallar. Luego el partido ante Suecia es muy motivador, frente a un buen equipo, con más tradición y que lo hizo bien en el último Mundial, y además en un escenario ilusionante como el Bernabéu».

Sobre los amaños de partidos que ahora mismo se están analizando dice que «no tenemos nada que ver con los amaños; es algo que hay que perseguir» El Valencia está salpicado, que no implicado, en la ‘operación Oikos’, ya que la presunta trama de amaños sólo afecta a futbolistas del Valladolid, su rival en la última jornada de la pasada Liga. «No tenemos nada que ver», dice Rodrigo sobre un asunto del que prefiere pasar de puntillas. «No podemos hablar de ello porque está en proceso y no hay nada demostrado, pero en cualquier caso es algo que mancha el fútbol y que hay que perseguir», comenta el jugador del Valencia, ajeno a un escándalo en la que habría hasta siete jugadores del Valladolid «comprados», según la grabación de una conversación de Carlos Aranda, supuesto cabecilla de una red en la que también están acusados, entre otros jugadores, Raúl Bravo y Borja Fernández.