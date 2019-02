«Me siento orgulloso de haber llegado tan alto llevando el nombre de León»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Levantó la Copa de Europa con el Barcelona, la primera del club culé de su historia como integrante del Dream Team. Y lo hizo con el sello de un jugador nacido y criado en León, en Puente Castro, que llegó a triunfar en el fútbol y que tras ‘colgar’ las botas en la élite sigue vinculado al deporte del balón recalcando su carácter solidario. Su trayecto en el fútbol, sus vivencias y sus éxitos tienen hoy cabida, los de todo un campeón como Juan Carlos, tienen hoy cabida en la sexta entrega de las Jornadas del Deporte Leonés que organiza Diario de León. Será palabra de todo un número uno en el fútbol. Y un ejemplo también en la vida.

—Haber llegado tan alto en el deporte representa también el convertirse en un ejemplo, un espejo para muchos. ¿Como se convive con ello?

—Es un orgullo. Pero como yo también ha habido más leoneses que han brillado en el fútbol. César, Marianín, De la Cruz... Si he podido ser en algún momento un referente es para sentirme satisfecho porque eso conlleva que en el fútbol también he aportado otras cosas que el juego. No cabe duda también que para ser un ejemplo, en este caso bueno, tienes que ser un deportista íntegro. A veces los niños mimetizan a sus ídolos o a los deportistas de élite que ven. Y por eso debes dar ejemplo, pero siempre con buenas conductas y dejando claros ciertos valores como el compañerismo, la humildad, el compromiso...

—Tu presencia en la élite se prolongó muchos años, y también en equipos de primer nivel como el Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid y Valladolid. En el Barcelona además lograste hacer historia con el denominado Dream Team que lograba la primera Copa de Europa para la las vitrinas del club culé.

—Fue un momento único y muy especial. Sin ninguna duda el más importante para mí como jugador. Pero también disfruté de otros. El primero la Copa de Europa sub-21 con la selección española. Fue el punto de inflexión para mi carrera como profesional. Era el más joven del equipo y eso supuso un espaldarazo por lo que conseguimos. Pensaba que con 20 años llegaba a lo máximo . Pero me di cuenta que podía llegar más lejos y que no debía quedarme ahí. Era preciso seguir trabajando y dándolo todo. Ese pensamiento me llevó a seguir escalando peldaños y posteriormente lograr con el Barcelona la ansiada Copa de Europa por la que desde hace años aspiraba el club.

—Y como integrante de un equipo recordado para la historia con Cruyff como entrenador.

—Sabíamos lo que queríamos. Cruyff dio forma a un grupo que destacaba además de por los resultados por el estilo reconocible. En los tres años que estuve en el Barcelona logramos además de la Copa de Europa tres ligas. Además pude contar con cierto protagonismo. Y eso, para un jugador es vital.

—¿Qué llevó a un niño de Puente Castro como tú a probar por el fútbol y a tener constancia para seguir progresando?

—El tener un equipo como el Puente Castro en el que mirarte fue esencial. Siempre lo he dicho, yo nací como jugador en Puente Castro y le siento orgulloso de ello. En mi caso los inicios fueron con el balón en las eras y praderas. Un día en un partido que jugaba el Puente Castro en el descanso salimos, como casi siempre, un grupo de chavales a darle unas patadas al balón. Y la casualidad llevó a que un entrenador se fijara en mí. Me dijo que pasara por el club un día para probar. Pero tuve la mala suerte de que en ese momento no estaba él y uno integrante del club me medía, como creo que era tradición, con una muesca en la pared. Creo que no daba la altura y me dijo que me marchara. A los 15 días el mismo entrenador volvió a verme y me comentó porqué no había hecho la prueba. Le comenté lo que había pasado y fue él el que estaría presente en la siguiente. De ahí a formar parte del equipo y a empezar mi trayecto en el fútbol, que creo que ha sido bastante satisfactorio.

—¿Qué te ha aportado el fútbol?

—Todo. Sigo pensando en el fútbol analizando partidos. Son casi 24 horas al día. Desde niño he crecido con el balón y este deporte me ha aportado cosas muy importantes, entre ellas la de formarme como persona. En todo ese trayecto el fútbol se ha entrelazado como parte de mi personalidad con valores como el compañerismo, la solidaridad, el esfuerzo, la superación...

—Antes como jugador fuiste un ejemplo para muchos niños, un ídolo también para los aficionados. Ahora en tu otra faceta también te estás implicando de una manera notoria a través del fútbol con el tema solidario.

—Intento devolverle al fútbol lo que me ha dado. Y también aportar mi grano de arena a aquellos que lo necesitan. Si el haber llegado tan lejos en este deporte ayuda, mucho mejor. Una de esos cometidos que llevo desde hace años es en la Fundación Eusebio Sacristán para la inclusión de niños con problemas. También por las mañanas a un grupo con problemas de malestar físico y por la tarde al Proyecto Hombre. Eso me llena y convierte mi vida en más plena.

—¿Ha cambiado mucho el fútbol de tu etapa de jugador a la actual?

—Ha Cambiado muchas cosas. Una de las cosas es que antes los que jugábamos parecíamos personas normales a nivel físico y ahora parecen atletas. Ahora la dinámica es distinta y creo que existe una mayor rigidez. Por decirte un ejemplo creo que antes podíamos considerarnos jugadores y ahora futbolistas que viven por y para este deporte las 24 horas al día. También que el fútbol parece más encorsetado, se deja menos espacio para la imaginación y creatividad individual. En algunos casos los entrenadores son los que teledirigen a los jugadores. Se improvisa menos y eso que la calidad es igual.

—¿Como ves a la Cultural?

—Por desgracia ese ascenso a Segunda de hace unos años sólo duró una temporada. Ahora toca construir los mimbres para regresar. Si se hizo una vez también se pueda hacer otra más. Y ojalá sea la definitiva.