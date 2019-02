Medio millón de dólares por ver a Messi en Tánger

La participación de Leo Messi en el partido amistoso entre Marruecos y Argentina que se disputará el próximo 26 de marzo en Tánger iba a costar al país magrebí 500.000 dólares (440.800 euros), según informó este viernes el portal 'Le360'. La misma fuente indicó que la Federación Argentina de Fútbol (AFA) pidió 1,1 millones de dólares (969.000 euros) para jugar el amistoso, y añadió que la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) aceptó con la condición de que Messi participase en el encuentro.

No obstante, la FRMF aseguró que Messi no estará presente en este amistoso, lo cual provocó una rebaja del monto acordado, ya que AFA solo recibirá 600.000 dólares (528.000 euros). El astro argentino no ha vuelto a la albiceleste desde la eliminación en los octavos de final del Mundial, frente a Francia, el pasado 30 de junio. Aunque no se ha hecho oficial, Messi podría volver a participar con su selección en el amistoso que tiene previsto disputar contra Venezuela, en el Wanda Metropolitano de Madrid, el 22 de marzo, cuatro días antes del encuentro frente a Marruecos.

COPA DE ÁFRICA

Este amistoso iba a jugarse inicialmente en la capital Rabat antes de que la FRMF decidiese trasladarlo a la ciudad norteña de Tánger (con una capacidad para 45.000 espectadores), atribuyendo su decisión a "razones logísticas". Este partido servirá de preparación para la selección magrebí para la Copa de África de Naciones (CAN) que este año se celebrará entre el 15 de junio y 13 de julio en Egipto, mientras que la selección que dirige Lionel Scaloni prepara su participación en la Copa América de Brasil, del 14 de junio al 7 de julio.