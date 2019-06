Mercedes vuelve a dominar en Francia mientras Ferrari no sale de la crisis

"Vamos aportar pruebas irrefutables para demostrar que no debió haber sanción", anunciaban desde Ferrari al llegar al Circuito Paul Ricard. Pero esas supuestas pruebas no han servido de nada y la FIA mantiene la sanción de cinco segundos a Sebastian Vettel y por lo tanto la victoria de Lewis Hamilton por regresar de forma insegura a la pista tras una salida por la hierba en el reciente GP de Canadá.

Podría haber sido la primera victoria de Ferrari esta temporada, y no parece que vaya a tener otra oportunidad pronto, no al menos este fin de semana en el GP de Francia. Los Mercedes han dominado con autoridad los primeros libres y no parece que vayan a tener problemas para copar la primera línea de la parrilla y firmar un doblete.

LA SEMANA DE LA MODA DE PARÍS

Van tan sobrados que Lewis Hamilton se saltó la jornada del jueves en el circuito francés para poder prolongar su estancia en la Semana de la Moda de París y asistir al homenaje en memoria de Karl Lagerfeld Tres victorias consecutivas y cinco en siete grandes premios han reforzado la ventaja de Lewis tras asaltar el liderato del Mundial desde el GP de China, con 29 puntos sobre su compañero, Valtteri Bottas, y 62 más que Sebastian Vettel.

Hamilton domina el mundial sin que Bottas, su compañero, pueda prolongar esos chispazos de competitividad con los que sorprendió al inicio de temporada. El finlandés su único obstáculo camino de sexto título mundial. No hay más enemigos, no en Ferrari, que no sale del debate sobre si Vettel debe seguir en la 'Scuderia' el año que viene a pesar de tener contrato hasta final del 2020. "Nunca he hablado de mi retirada de la F1, por lo que vuelvo a repetir que no sé de dónde sale esa información. Creo que puedo retirarme cuando desee, y que el equipo probablemente puede echarme cuando quiera, pero estoy muy contento aquí".

LOS COMISARIOS

El alemán ya sabe que tampoco los despachos le darán el triunfo que dejó escapar en Canadá. Los comisarios deportivos del gran premio canadiense Emanuele Pirro, Mike Kaerne, Mathieu Remmerie y Gerd Ennser mantuvieron una reunión con un representante de Ferrari en Paul Ricard para evaluar las nuevas pruebas que los de Maranello presentó para revocar la penalización a su piloto, algo que finalmente no ha surtido efecto. Tras la reunión explicaron que "no hay nuevos elementos significantes o relevantes que hubieran sido inaccesibles a cualquiera de las partes cuando la acción sucedió". O lo que es lo mismo, se mantiene la sanción.