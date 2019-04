«Merecimos la victoria porque fuimos superiores»

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Jon Pérez Bolo, entrenador de la Ponferradina, no dio por bueno el empate cosechado por su equipo en el derbi, «igual no, porque creo que en la segunda parte las ocasiones más claras las hemos tenido nosotros, aunque es cierto que ellos tuvieron una muy clara, en la que les anularon el gol por fuera de juego, una jugada que no era válida, y nosotros tuvimos el balón, quitado la posesión a la Cultural, sobre todo a partir del minuto 60, porque ellos entraron muy bien en esa segunda parte, pero creo que después de ese minuto nos hicimos con el balón, con las ocasiones y nos vamos con un punto, conseguido en un campo muy difícil, ante un rival muy duro, muy fuerte y ya sólo nos queda seguir trabajando. Quedan seis jornadas que van a ser muy apasionantes por todo lo que está en juego y la verdad es que estoy contento, no por el resultado, porque veníamos a por los tres puntos, pero sí por el partido que hizo el equipo, por el esfuerzo, el derroche y las ganas que pusimos durante los noventa minutos».

Para el técnico deportivista en el derbi se vieron dos de los claros aspirantes al ascenso, «sí, yo creo que sí, que se vieron dos equipos aspirantes al ascenso, aunque hay otros rivales que están haciendo las cosas muy bien también y que van a poner las plaza de clasificación muy difíciles. Estamos ahí un grupo de equipos que creo que llegamos muy fuertes, y el que falle lo va a tener luego complicado de engancharse. Quedan seis jornadas, son muchos puntos y nosotros lo que tenemos que mirar es seguir jugando como lo estamos haciendo, con valentía, buscando siempre la portería contraria e intentar sumar de tres en tres porque somos nosotros los que estamos ahora fuera del play off y lo que queremos es entrar cuanto antes».

Bolo aseguró que los cambios los hizo tarde porque antes no eran necesarios, «veía al equipo muy bien, que estaba siendo superior a la Cultural y no veía necesario hacer los cambios. Al final vi que Bravo estaba cansado, que Isi estaba cansado y el minuto que era y al final no queríamos perder el punto, aunque buscábamos los tres, pero se habían vaciado y ya no nos podían ayudar cuando no teníamos el balón, por eso opté por sacar dos jugadores para intentar recuperarlo y seguir saliendo rápido a la contra».

El técnico vasco cree que su equipo siempre tuvo la condición física necesaria para acabar el partido, «yo no lo llamaría frescura, si no tranquilidad, porque creo que fueron dos ocasiones muy claras, tanto la de Pablo Trigueros y la Pichín, que teniendo un poco más de pausa creo que hubiera acabado la jugada de diferente forma. Al final, llevábamos muchos minutos, muchos partidos encima, cansancio y todo afecta. No las pudimos meter, pero hay que generarlas. El equipo va a seguir trabajando para generar y algunos días tendremos suerte de acertar y otros, no».

Bolo también manifestó que el punto sirve para que ambos equipos salgan fuertes del derbi, «creo que los dos estamos fuertes. Llegamos muy bien al final de temporada. Es cierto que veníamos a un escenario complicado, a un campo muy complicado, contra un equipo difícil y creo que hicimos algo más que la Cultural para ganar el partido. Al final nos vamos con un punto y con mucho ánimo de seguir trabajando, seguimos ilusionados y nuestra gente también y nos quedan seis semanas ilusionantes y tiraremos hasta el final todos unidos como hasta ahora y seguro que al final conseguimos el objetivo».

Sobre el comportamiento de la afición manifestó: «Quiero felicitar a las dos aficiones porque creo que ha sido precioso. Estoy super orgulloso y tener a esta gente que viene desde Ponferrada a ayudarnos es para alabarlo. Se que van a estar ahí hasta el final y confiamos mucho en ellos».