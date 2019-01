Messi reclama que continúe la búsqueda de Sala

Leo Messi ha pedido a las autoridades británicas que "no dejen de buscar" a Emiliano Sala, el futbolista que viajaba en una avioneta que desapareció el lunes cuando cruzaba el Canal de la Mancha. Así lo ha manifestado el delantero azulgrana a través de un mensaje en la red social Instagram, en el que, además, dio su apoyo a los familiares y amigos del jugador argentino.

"Mientras haya posibilidades, un hilo de esperanza, les pedimos que por favor no dejen de buscar a Emiliano (Sala). Toda mi fuerza y apoyo a sus familiares y amigos", escribió Messi. La estrella argentina ha publicado este mensaje después de que la policía de la isla de Guernsey comunicara el pasado jueves que ya no está "buscando de forma activa", al no haber detectado "ninguna traza de la aeronave, el piloto, ni el pasajero", el único acompañante de Sala.