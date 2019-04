Messi y Suárez sentencian la Liga

fRANCISCO ÁVILA | BARCELONA

Dos goles en los últimos minutos, uno de Luis Suárez en el minuto 85 y otro de Messi en el 86, le dieron prácticamente el título de Liga al Barça después de derrotar por 2-0 al Atlético de Madrid, que jugó 62 minutos con uno menos por la expulsión de Diego Costa y que resistió casi hasta el final ante la extraordinaria actuación de Oblak.

Un triunfo que sirve a los de Valverde para poner la directa hacia su octavo campeonato doméstico en los últimos once años. Ahora el Barça tiene 11 puntos de ventaja, más la diferencia de goles con el Atlético, con siete partidos por jugarse. El tanto de Luis Suárez, en el 85, fue decisivo. El uruguayo, con una magnífica rosca, batió a Oblak, que hasta entonces había mantenido vivo a su equipo. En la siguiente jugada, Messi cerró el partido y prácticamente el campeonato en una acción individual.

Por una vez que el planteamiento de Diego Simeone parecía valiente en el Camp Nou, la incontinencia verbal de Diego Costa puso fin a las aspiraciones atléticas. Hasta entonces, no es que los colchoneros tuvieran el control del juego, pero sí que mostraron un plan con la idea de plantar cara al rival, aunque no llegaron a inquietar a Ter Stegen en esos primeros 28 minutos. Justo después, la roja a Diego Costa, la entrada de Correa por Arias, un nuevo dibujo de Simeone, que intentó mantener la presencia en la media con una tripleta y en ataque con la dupla Griezmann-Correa. Pero el Atlético ya no discutía el balón, abrumado por el control del Barça.

En la segunda mitad, el partido se convirtió en un pacto de no agresión de salida. Al Barça le valía el empate y más cuando el Atlético cambió su dibujo (4-4-1), acumuló jugadores atrás y dejó solo a Griezmann en ataque. Y en esas que Simeone, consciente de que un empate no le servía para nada a su equipo, decidió tomar la iniciativa. Pero se encontró con los goles de Suárez y Messi.