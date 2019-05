«Mi argumento es el trabajo»

roberto arias | león

La Cultural afronta mañana (18.00 horas) el partido más triste de las últimas temporadas. Ni siquiera la despedida en su feudo de la pasada campaña, en la que se consumó el descenso, la afición acudió al estadio Reino de León a dar su apoyo a un equipo que estaba viviendo un momento muy difícil, pero en esta ocasión lo hará para ver como una temporada de sueños se convirtió en pesadilla. Ante el Coruxo el equipo leonés estará deseando que se acabe el encuentro cuando todavía no ha comenzado. Su rival se juega su presencia en la próxima edición de la Copa del Rey al clasificarse siete equipos en cada grupo y no poder hacerlo los filiales.

José Manuel Aira, que dirigirá su último partido como técnico de la Cultural, valoró en rueda de prensa lo vivido durante la semana que está a punto de concluir: «No es fácil afrontar una semana tras el varapalo del otro día, pero ha transcurrido con normalidad. El ambiente es el mismo que hemos tenido siempre, tratamos de realizar un trabajo sobre la misma dinámica. En mi forma de entender la profesión, hay cosas buenas, y cosas de las que aprender. Me quedo en cómo nos han intentado ayudar desde el club y en la predisposición de la plantilla. Hay que aprender a ser más regulares, ahí está el déficit».

El técnico culturalista no quiere realizar ningún análisis hasta que no se dispute el partido de mañana: «Cuando un cuerpo técnico no consigue los objetivos, es normal que salgan informaciones. Cuando acabe la temporada llegará el momento de analizar y de sentarnos con el club, pero nunca antes del partido que falta. El primer día fue más complicado, está claro. Nuestro mensaje era que teníamos que afrontar la semana con buenas sesiones de trabajo, los jugadores lo han entendido bien. Hemos mantenido el nivel de compromiso e intensidad de siempre».

Sobre su continuidad dijo: «Cada uno en su pensamiento interno, quiere que le tengan en cuenta para esas decisiones a corto plazo. Sería una opción par revertir un reto no cumplido, pero esa decisión no me compete a mí. Mi argumento es el trabajo y la dedicación, no hay más. No valoro situaciones que no se han dado, hay que valorar el trabajo, y lo realizado hasta el momento. Esta profesión tiene estas situaciones, y hay que adaptarse y sacar lo mejor de la plantilla. Me limito a analizar lo que hemos hecho. Esta plantilla tiene todo para ser primera de grupo, eso es categórico. Esos 5 ó 6 puntos que nos han faltado, vienen de situaciones muy concretas que no hemos resuelto por falta de eficacia», concluyó.